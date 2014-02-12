更新版 1-中国数据：1月进出口增速双双跃升至两位数，远超市场预期

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 1月进出口增幅双双达到10%
* 主要得益于欧美经济复苏
* 1月贸易数据受到春节因素影响
路透北京2月12日 - 中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进出口增幅远超市场预期，显示受欧美经济体回升，中国外贸开局良好。
分析师们提到，由于去年年初贸易数据受套利因素影响失真，且今年1月份有春节因素扰动，单月起伏可能会比较大，并不具代表性，尚难据此作出趋势性预判。
“1月份的贸易数据明显受春节因素影响，有失真的成分。因为2月过春节，相当部分的业务量就提前到1月做了。当然也有欧美经济温和复苏、外部环境有一定改善带来的拉动作用。”首创证券研究所副所长王剑辉称。
这一观点也与中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁一致，他认为，尽管去年年初的贸易数据因为套利因素导致增幅较大，基数较高，但今年1月的进出口仍保持两位数的增幅，显然与欧美发达经济体的整体经济回升有直接关联，表明中国外贸仍然无法与欧美主要经济体脱钩，只能说明外贸开局良好。
他表示，1月份有春节因素，且单月的数据往往受节日因素扰动较多，因此单月的数据并不具趋势性。
中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%。路透调查预估中值分别为2%和3%。1月贸易顺差318.6亿美元，路透预估为236.5亿美元。
欲浏览相关图表，请点选中国月度外贸增速及顺差图表 link.reuters.com/nyq76v。
中国2013年出口同比增长7.9%，进口增长7.3%；贸易顺差累计2,597.5亿美元，创五年高位。
**欧美经济回升是主因**
从海关公布的数据看，1月中国与主要贸易伙伴进出口增势良好，其中中欧双边贸易总值3增长14.6%，中美增长8.8%。与东盟增长11.3%，甚至与中日双边贸易总值也增长7.8%。而内地与香港贸易总值则下降20.6%。
这与欧美经济的回升保持一致，而与香港的贸易下降亦因去年同期套利因素导致贸易数据失真有关。
联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为（学+攵）认为，1月进出口增速远高于预期，尤其是去年基数很高，显示欧美经济复苏快于预期，从这个角度而言，整个今年的中国出口形势有望复苏得比较快，净出口可能成为国内经济的下一个拉动力，且可能动力比较显着。
他表示，发达国家复苏增加海外需求，且人民币还是在高估的过程中，理论上中国出口具有进一步增长的潜力。预期人民币兑美元汇率如果能逐步回归，微幅贬值的话，可能会更有利于出口，上半年出口增速会持续上升。而进口则因国内经济恢复动能不如发达经济体，虽然进口动能也会上升，但斜率不如出口那么大。
但他提到，顺差较高会拉动人民币升值，但美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后，在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬值可能性更大一些。
中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤也认为，外部环境在好转，中国对美欧和东盟的贸易增速都比较快，尤其中日双边贸易额从去年全年的同比下降转为1月的同比上升。今年经济不多的亮点之一，就是出口可能比去年好一些。
他表示，全年要保持10%的进出口增速还是比较困难的，而且用1月情况做全年走势的判断虽然有参考价值，但意义不是特别大。毕竟国内生产成本上升比较快，且外部环境好转力度有多大都是不确定的。现在维持全年出口增长8%、进口增长7.5%的预测不变。
王剑辉则预计2月份进出口数据都会有明显回落。展望更长的时间，预计今年的外贸增速将与整体的宏观经济增速相匹配，进出口增速都维持在5-8%这个区间内。
中国稍早公布的宏观经济先行指标均呈回落态势，其中1月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 降至六个月低点50.5，汇丰1月中国制造业采购经理人指数终值降至49.5，为六个月来首次跌破荣枯线。其中新订单分项指数连续第二个月下降至50.1，受访企业提及部分主要出口市场需求有所走软。(Full Story)（完） (发稿 沈燕; 采写 路透中文部; 审校 黄凯)
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