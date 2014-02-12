台湾汇市：台币盘初未随韩元走强，因外资与本地银行有美元买需

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北2月12日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易陷于整理。交易员称，虽然韩元表现强势，但早盘仍见外资汇出，且本地银行也有美元买盘，令台币缺乏方向。
汇银人士指出，早盘出口商动作并不积极，美元卖单多高挂在30.33-30.34。由于今日台股继续反弹，将观察午后外资买卖超的最新数据是否显示其在台股转卖为买。今日实质交易区暂看在30.280-30.350。
“ 台币相对无感，特定(美元)买盘一直出现，这让出口商不急着动作。”一位外商银行交易员说。
另一本地银行交易员则称，韩元今日表现相当强势，显示外资自韩股抽离资金的动作告一段落，由于台湾与韩国经济体质相似，预料外资在台股的卖超可望止住，但因先前已净卖超30亿美元且多未汇出，因此不用期待外资会反向流入。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.298-30.330，上日台币实质交易区间主要在30.299-30.338。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.258/271左右，上日纽约盘收在30.255。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元强势走高，惟台币受外资与本地银行美元买盘拖累。
* 台股继续反弹，外资先前庞大卖超金额可能被迫回补。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.280-30.350
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