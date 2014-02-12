《焦点人物》叶伦面对国会激烈质询，保持冷静

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
“我会把这视作你对此缺乏热情，”共和党众议员McHenry如此反应。
由于反对将美联储货币政策制定提交审计的立法，叶伦也一再被质疑。
她指出，这样的法案将使得美联储无法在不受到政治压力并根据经济的长远利益自主作出决议。她的前任贝南克也反对这一立法。
“我们中的一些人相信这句老话，信任，但也要核实，”佛罗里达州共和党议员Bill Posey称，他不停打断她的应答来阐述自己的观点。
“我只是觉得在某种情况下，美联储可以像所有政府官方机构一样接受审计，更何况美联储是在主导整个经济...我认为政府的腐败现象在一天天地减少，而不是增加。”
这次，轮到了叶伦打断他的讲话，“好吧，我认为美联储根本就不存在腐败。”(完) (编译 洪曦/朱晓军/徐文焰/石冠兰 审校 张涛/张荻/侯向明)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。