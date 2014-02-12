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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 11:22 BJT

《焦点人物》叶伦面对国会激烈质询，保持冷静

“我会把这视作你对此缺乏热情，”共和党众议员McHenry如此反应。

由于反对将美联储货币政策制定提交审计的立法，叶伦也一再被质疑。

她指出，这样的法案将使得美联储无法在不受到政治压力并根据经济的长远利益自主作出决议。她的前任贝南克也反对这一立法。

“我们中的一些人相信这句老话，信任，但也要核实，”佛罗里达州共和党议员Bill Posey称，他不停打断她的应答来阐述自己的观点。

“我只是觉得在某种情况下，美联储可以像所有政府官方机构一样接受审计，更何况美联储是在主导整个经济...我认为政府的腐败现象在一天天地减少，而不是增加。”

这次，轮到了叶伦打断他的讲话，“好吧，我认为美联储根本就不存在腐败。”(完) (编译 洪曦/朱晓军/徐文焰/石冠兰 审校 张涛/张荻/侯向明)
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