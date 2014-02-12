《热点透视》叶伦重增长轻物价，美联储双重使命难两全

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson；编译 朱晓军

路透纽约2月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在上任后首次出席国会听证会，对美联储的双重使命进行了区别对待。在向众议院金融委员会作证时，她似乎乐于见到通胀升向前任主席设定的2%目标。不过和保证充分就业一样，美联储也有责任“稳定”物价。叶伦的解释凸显出美联储一大弱点。

1978年充分就业及平衡增长法(即汉弗莱-霍金斯法案)中包含了美联储的两大使命。按规定，美联储推行货币政策时必须保证长期增长，并促进物价稳定，也就是所谓的“双重使命”。的确，在104条规定，美联储主席的目标是在1988年之前实现零通胀。

此前对于双重使命的讨论，关注的是两大目标之间的冲突，即其失业率和通胀目标的不兼容程度。不过在书面证词中和回答问题时，叶伦都反复指出，由于通胀目前低于美联储现在的2%目标，她的任务之一就是推动通胀升向该目标。这似乎抵触了美联储1978年的使命--当时明确提出要保持零通胀。

其他方面，叶伦似乎在即兴发挥。比如，她称注意到储蓄过剩，但在储蓄率仅为4.3%、而且人们普遍认为婴儿潮一代为退休储蓄不足的美国，这个断言并不多见。她指出退休储蓄者投资收益低于通胀属于必要的“连带损害”，并建议他们将资产转向股市。