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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 10:44 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆稳步反弹，之前东京早盘出现预期中的卖盘

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* 澳元/日圆反弹，从低点92.27升至92.95

* 在东京定盘前出现一些卖盘，东京在低点出现新的买兴

* 下档空间有限，尽管澳洲消费者信心疲弱，因中国数据良好

* 在93.00之前有上档阻力，云区在92.90-93.11。(完)

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