中国债市：银行间市场1月债券托管增618亿元，商业银行延续半年来增势

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海2月12日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年首月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约28.66万亿元人民币，其中当月净增618亿元。具体到机构，商业银行以271亿元，延续了半年以来的连增势头。
其他机构中，信用社亦继续增持，但规模较上月减逾四成；基金类和证券公司为减持主力，其中基金公司减少292.17亿元，券商减115.28亿元。
按债券统计，在国债净减少235亿元的情况下，政策性金融债以516亿元的净增量担纲主力；另外当月非公开市场定向债务融资工具和企业债增量较多，分别为309亿元和275亿元。
此外，1月中债登口径的现券交割量为1.6万亿元，与此前两个月水平接近。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为2014年1月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2014年1月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
中债登 259,360.75 247.49 247.49
----------------------------------------------------
上海清算所 27,239.12 370.20 370.20
====================================================
合计 286,599.87 617.69 617.69
注：清算所另外有2亿元美元的中期票据未计入上述数据中。
以下为2014年1月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年1月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
商业银行 167,089.49 271.37 271.37
----------------------------------------------------
基金公司 26,466.02 -292.17 -292.17
----------------------------------------------------
保险机构 23,332.79 103.60 103.60
----------------------------------------------------
证券公司 1,471.49 -115.28 -115.28
====================================================
以下为2014年1月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年1月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
政府债券 91,545.34 -235.31 -235.31
----------------------------------------------------
央行票据 5,521.72 0.00 0.00
----------------------------------------------------
政策性金融债 89,235.58 516.00 516.00
----------------------------------------------------
政府支持机构债 9,650.00 -150.00 -150.00
----------------------------------------------------
商业银行债 12,928.00 -10.00 -10.00
----------------------------------------------------
资本工具 15.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------
非银行金融机构债 364.00 2.00 2.00
----------------------------------------------------
企业债券 23,633.46 274.81 274.81
----------------------------------------------------
中期票据 26,167.40 -156.00 -156.00
----------------------------------------------------
集合票据 85.18 -6.39 -6.39
----------------------------------------------------
资产支持证券 183.77 12.38 12.38
----------------------------------------------------
外国债券 31.30 0.00 0.00
====================================================
上海清算所数据 2014年1月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
短期融资券 8,231.20 -13.00 -13.00
----------------------------------------------------
超短期融资券 4,684.50 -44.50 -44.50
----------------------------------------------------
中期票据 2,643.60 127.50 127.50
----------------------------------------------------
区域集优中小企业 99.26 0.00 0.00
集合票据
----------------------------------------------------
非公开定向债务 9,690.48 309.20 309.20
融资工具
----------------------------------------------------
金融企业短期融资券 863.70 53.80 53.80
----------------------------------------------------
非金融企业资产 116.30 20.00 20.00
支持票据
----------------------------------------------------
信贷资产支持证券 160.08 -22.80 -22.80
----------------------------------------------------
资产管理公司金融债 220.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------
同业存单 280.00 -60.00 -60.00
----------------------------------------------------
政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00
====================================================
以下为2014年1月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年1月 2014年累计 2013年全年
======================================================
债券发行量
其中:本币债 2,293.78 2,293.78 56,453.94
美元债 0.00 0.00 8.65
------------------------------------------------------
现券交割量 16,175.03 16,175.03 369,733.59
(银行间)
------------------------------------------------------
回购交割量 122,463.76 122,463.76 1,589,265.88
------------------------------------------------------
债券兑付 2,256.03 2,256.03 34,573.09
======================================================
上海清算所数据 2014年1月 2014年累计 2013年全年
======================================================
债券发行量 1,642.20 1,642.20 27,845.02
------------------------------------------------------
债券兑付量 1,272.00 1,272.00 18,022.13
------------------------------------------------------
现券清算量 2,561.17 2,561.17 52,413.56
------------------------------------------------------
回购清算量 4,053.08 4,053.08 55,949.85
======================================================
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/张喜良)
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。