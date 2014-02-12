中国债市：银行间市场1月债券托管增618亿元，商业银行延续半年来增势

路透上海2月12日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年首月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约28.66万亿元人民币，其中当月净增618亿元。具体到机构，商业银行以271亿元，延续了半年以来的连增势头。

其他机构中，信用社亦继续增持，但规模较上月减逾四成；基金类和证券公司为减持主力，其中基金公司减少292.17亿元，券商减115.28亿元。

按债券统计，在国债净减少235亿元的情况下，政策性金融债以516亿元的净增量担纲主力；另外当月非公开市场定向债务融资工具和企业债增量较多，分别为309亿元和275亿元。

此外，1月中债登口径的现券交割量为1.6万亿元，与此前两个月水平接近。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年1月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年1月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

中债登 259,360.75 247.49 247.49

----------------------------------------------------

上海清算所 27,239.12 370.20 370.20

====================================================

合计 286,599.87 617.69 617.69

注：清算所另外有2亿元美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年1月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年1月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

商业银行 167,089.49 271.37 271.37

----------------------------------------------------

基金公司 26,466.02 -292.17 -292.17

----------------------------------------------------

保险机构 23,332.79 103.60 103.60

----------------------------------------------------

证券公司 1,471.49 -115.28 -115.28

====================================================

以下为2014年1月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年1月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

政府债券 91,545.34 -235.31 -235.31

----------------------------------------------------

央行票据 5,521.72 0.00 0.00

----------------------------------------------------

政策性金融债 89,235.58 516.00 516.00

----------------------------------------------------

政府支持机构债 9,650.00 -150.00 -150.00

----------------------------------------------------

商业银行债 12,928.00 -10.00 -10.00

----------------------------------------------------

资本工具 15.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------

非银行金融机构债 364.00 2.00 2.00

----------------------------------------------------

企业债券 23,633.46 274.81 274.81

----------------------------------------------------

中期票据 26,167.40 -156.00 -156.00

----------------------------------------------------

集合票据 85.18 -6.39 -6.39

----------------------------------------------------

资产支持证券 183.77 12.38 12.38

----------------------------------------------------

外国债券 31.30 0.00 0.00

====================================================

上海清算所数据 2014年1月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

短期融资券 8,231.20 -13.00 -13.00

----------------------------------------------------

超短期融资券 4,684.50 -44.50 -44.50

----------------------------------------------------

中期票据 2,643.60 127.50 127.50

----------------------------------------------------

区域集优中小企业 99.26 0.00 0.00

集合票据

----------------------------------------------------

非公开定向债务 9,690.48 309.20 309.20

融资工具

----------------------------------------------------

金融企业短期融资券 863.70 53.80 53.80

----------------------------------------------------

非金融企业资产 116.30 20.00 20.00

支持票据

----------------------------------------------------

信贷资产支持证券 160.08 -22.80 -22.80

----------------------------------------------------

资产管理公司金融债 220.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------

同业存单 280.00 -60.00 -60.00

----------------------------------------------------

政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00

====================================================

以下为2014年1月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年1月 2014年累计 2013年全年

======================================================

债券发行量

其中:本币债 2,293.78 2,293.78 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

------------------------------------------------------

现券交割量 16,175.03 16,175.03 369,733.59

(银行间)

------------------------------------------------------

回购交割量 122,463.76 122,463.76 1,589,265.88

------------------------------------------------------

债券兑付 2,256.03 2,256.03 34,573.09

======================================================

上海清算所数据 2014年1月 2014年累计 2013年全年

======================================================

债券发行量 1,642.20 1,642.20 27,845.02

------------------------------------------------------

债券兑付量 1,272.00 1,272.00 18,022.13

------------------------------------------------------

现券清算量 2,561.17 2,561.17 52,413.56

------------------------------------------------------

回购清算量 4,053.08 4,053.08 55,949.85

======================================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。