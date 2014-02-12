日本股市：日经指数早盘涨至一周半高位，日产和索尼表现出众

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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日经指数 早盘中上涨0.5%，报14,796.95点，盘中一度涨至1月31日以来最高的14,861.63点，进一步远离上周触及的四个月低点13,995.86。日本市场周二因公众假期休市。
周三公布的政府数据显示，日本12月核心机械订单较前月下滑15.7%，三个月以来首次下降，前月为大增。
不过叶伦的国会证词让投资人松了一口气。叶伦称美联储不会突然改变货币政策，将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。
东证股价指数 上涨1.3%至1,219.41点。
日产汽车跳涨3.6%至两周高位917日圆。尽管此前该公司公布的季度营业利润不如预期，但交易员称，11月日产下修年度获利前景时做空该股的投资人，现在似乎开始回补其空头部位。
索尼上涨2.2%，是主板成交额第八大个股。日经报导称索尼正和苹果洽谈增加更多相机感测器供应。
美元兑日圆 小涨至一周半高位102.71日圆，出口股普遍上涨。
佳能和Panasonic 股价分别上涨1.5%和1.7%。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。