日本股市：日经指数早盘涨至一周半高位，日产和索尼表现出众

日经指数 早盘中上涨0.5%，报14,796.95点，盘中一度涨至1月31日以来最高的14,861.63点，进一步远离上周触及的四个月低点13,995.86。日本市场周二因公众假期休市。

不过叶伦的国会证词让投资人松了一口气。叶伦称美联储不会突然改变货币政策，将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。

日产汽车跳涨3.6%至两周高位917日圆。尽管此前该公司公布的季度营业利润不如预期，但交易员称，11月日产下修年度获利前景时做空该股的投资人，现在似乎开始回补其空头部位。