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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 11:04 BJT

日本股市：日经指数早盘涨至一周半高位，日产和索尼表现出众

日经指数 早盘中上涨0.5%，报14,796.95点，盘中一度涨至1月31日以来最高的14,861.63点，进一步远离上周触及的四个月低点13,995.86。日本市场周二因公众假期休市。

周三公布的政府数据显示，日本12月核心机械订单较前月下滑15.7%，三个月以来首次下降，前月为大增。

不过叶伦的国会证词让投资人松了一口气。叶伦称美联储不会突然改变货币政策，将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。

东证股价指数 上涨1.3%至1,219.41点。

日产汽车跳涨3.6%至两周高位917日圆。尽管此前该公司公布的季度营业利润不如预期，但交易员称，11月日产下修年度获利前景时做空该股的投资人，现在似乎开始回补其空头部位。

索尼上涨2.2%，是主板成交额第八大个股。日经报导称索尼正和苹果洽谈增加更多相机感测器供应。

美元兑日圆 小涨至一周半高位102.71日圆，出口股普遍上涨。

佳能和Panasonic 股价分别上涨1.5%和1.7%。(完)
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