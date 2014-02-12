《焦点》全球需求回暖，光伏板厂商走出债务阴霾重返资本市场

记者 Umesh Desai/朱球

路透香港2月12日 - 随着光伏需求回暖，太阳光伏板业者在睽违两年多之后，首次回到资本市场筹资，充实受损的财务，提高偿还巨额债务能力。

根据业界估计及汤森路透资料，晶科能源控股 、晶澳 、阿特斯阳光电力 等中国厂商，以及First Solar 与Sunpower Corp 等美国厂商，过去一年已经筹资约30亿美元，多数是透过定向发股、公开发股及发行可转债等方向。

中国当局去年7月宣布，到2015年中国光伏发电总装机容量要达到35GW以上，以及日本在2011年福岛震灾后关闭核电的替代能源需求，都是提振光伏业者的因素。

另外加上美国市场需求上升的带动，许多光伏公司的股价已经比2012年年中水准上涨至少一倍。

在2011年到2013年年中这段光伏产业严重下滑期间，资本市场几乎不见光伏业者身影。分析师预测，今年全球光伏板出货将至少成长10%，达到40GW以上。

2013年光伏装机容量前10大国家图表(r.reuters.com/nyh42v)

光伏装机容量预测图表(r.reuters.com/pam36v)

**债务阴影**

官方资料显示，截至2013年6月时，中国前10大光伏厂商总债务1,000亿元人民币(165亿美元)，债务/资产比率平均超过70%。

根据业界估计，这些债务之中，至少有三分之二、也就是100亿美元将在未来12个月到期。以中国大型光伏板厂商天合光能 为例，截至去年9月底时，银行借款总额11亿美元，包括9.66亿美元短期债务，其中多数在一年内到期。

中国光伏板厂商一向主要依赖银行短期贷款进行融资。业界高层人士及分析师指出，多少受到中国当局支持态度影响，中国银行业者已经延展光伏板厂商的短期贷款，今年也会继续如此。

但业界高层及银行人士指出，银行仍然不太愿意提供新的信贷，显示光伏业前景仍然不明朗。

赛维LDK太阳能 及尚德电力 的海外债务发生违约，以及尚德电力旗下的无锡尚德去年3月破产，加深了投资人对于光伏业信用能力的疑虑。