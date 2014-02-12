日本债市：公债价格下跌，叶伦讲话提振市场冒险意愿

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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债券市场早盘走势沉寂，不过交易员说，财务省在下午稍后为加强流动性而举行的日债标售结果将出炉，投资者在衡量结果之后，交投活动可能回温。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.070%
五年期公债 0.195% +0.5 0.190%
10年期公债 0.610% +1.0 0.600%
20年期公债 1.475% +1.5 1.460%
30年期公债 1.650% +1.5 1.635%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.78 -0.07 144.85
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/李婷仪 审校 龚芳/石冠兰)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。