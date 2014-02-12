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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 11:08 BJT

日本债市：公债价格下跌，叶伦讲话提振市场冒险意愿

债券市场早盘走势沉寂，不过交易员说，财务省在下午稍后为加强流动性而举行的日债标售结果将出炉，投资者在衡量结果之后，交投活动可能回温。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.070%

五年期公债 0.195% +0.5 0.190%

10年期公债 0.610% +1.0 0.600%

20年期公债 1.475% +1.5 1.460%

30年期公债 1.650% +1.5 1.635%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.78 -0.07 144.85

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/李婷仪 审校 龚芳/石冠兰)
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