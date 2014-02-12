韩国股市：早盘盘中触及近三周高位，受叶伦讲话及中国数据提振

路透首尔2月12日 - 韩国股市周三早盘触及近三周高位，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的言论令人鼓舞，而且中国贸易数据好于预期也提升风险偏好。

0226GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%报1,940.77点，之前一度触及盘中高位1,942.23，这也是1月24日以来高点。

新任美联储主席叶伦周二明确表示，不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。

美联储继续削减购债计划的承诺“不利新兴市场，因为此举促使资金流出新兴市场，但投资者更关注的是叶伦对美国经济的看法未变，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon表示。

Kim补充称，如果本周中国一系列数据以及韩国期权周四到期后，外部波动因素减弱，那么国内市场可能上扬。