韩国股市：早盘盘中触及近三周高位，受叶伦讲话及中国数据提振

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透首尔2月12日 - 韩国股市周三早盘触及近三周高位，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的言论令人鼓舞，而且中国贸易数据好于预期也提升风险偏好。
0226GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%报1,940.77点，之前一度触及盘中高位1,942.23，这也是1月24日以来高点。
新任美联储主席叶伦周二明确表示，不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。
美联储继续削减购债计划的承诺“不利新兴市场，因为此举促使资金流出新兴市场，但投资者更关注的是叶伦对美国经济的看法未变，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon表示。
Kim补充称，如果本周中国一系列数据以及韩国期权周四到期后，外部波动因素减弱，那么国内市场可能上扬。
现代汽车 跌1.3%，因投资者趁最近3%的涨幅锁定获利。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。