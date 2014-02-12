《全球市场》叶伦证词以及中国乐观贸易数据提振风险资产升势

大宗商品市场中，现货金 跌0.4%至每盎司1,285.49美元，中断了连续三天的上涨，回吐隔夜的部分涨幅。不过金价仍接近周二录得的三个月高点1,293.44美元。

布兰特原油期货 升约0.1%至每桶108.75美元，而美国原油期货 涨0.3%至每桶100.27美元。油价还受到数据提振，因美国石油协会(API)数据显示库欣原油库存下滑250万桶，而且市场预计寒冷天气推动美国需求增长。