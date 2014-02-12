《全球市场》叶伦证词以及中国乐观贸易数据提振风险资产升势

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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大宗商品市场中，现货金 跌0.4%至每盎司1,285.49美元，中断了连续三天的上涨，回吐隔夜的部分涨幅。不过金价仍接近周二录得的三个月高点1,293.44美元。
布兰特原油期货 升约0.1%至每桶108.75美元，而美国原油期货 涨0.3%至每桶100.27美元。油价还受到数据提振，因美国石油协会(API)数据显示库欣原油库存下滑250万桶，而且市场预计寒冷天气推动美国需求增长。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.6%至每吨7,121.25美元，逆转前日跌势，并脱离2月4日创下的两个月低点7,016美元。(完) (编译/审校 石冠兰/许娜/徐文焰/田建华/朱晓军/ 龚芳/李爽/张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。