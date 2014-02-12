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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 11:19 BJT

《全球市场》叶伦证词以及中国乐观贸易数据提振风险资产升势

大宗商品市场中，现货金 跌0.4%至每盎司1,285.49美元，中断了连续三天的上涨，回吐隔夜的部分涨幅。不过金价仍接近周二录得的三个月高点1,293.44美元。

布兰特原油期货 升约0.1%至每桶108.75美元，而美国原油期货 涨0.3%至每桶100.27美元。油价还受到数据提振，因美国石油协会(API)数据显示库欣原油库存下滑250万桶，而且市场预计寒冷天气推动美国需求增长。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.6%至每吨7,121.25美元，逆转前日跌势，并脱离2月4日创下的两个月低点7,016美元。(完) (编译/审校 石冠兰/许娜/徐文焰/田建华/朱晓军/ 龚芳/李爽/张若琪)
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