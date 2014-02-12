《路透晚报》--2月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要： 【政经】

--焦点：欧美复苏撑起中国1月外贸“开门红”，前景谨慎乐观 受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对外贸前景仍不能太过于乐观。 中国进出口增速及贸易顺差图表，请点击 link.reuters.com/nyq76v --综述：中国1月大宗商品进口创纪录高位，然前景仍不确定 中国1月原油、铁矿石和铜的进口量纷纷触及纪录高位，不过这一意外强劲势头部分归因于春节假期前的库存囤积，并非完全代表基本消费需求强劲。同时，数据显示，1月中国进出口总价值同比攀升10%左右，大幅超越预期，提升了对中国经济体质的乐观看法。 --中国金融：银监会启动筹建信托产品登记系统调研--报载 困扰中国信托产品二级转让难题的登记系统有望推进。证券时报周三报导，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。

--中国能源：成品油价格本次不作调整，因调价金额不足--发改委 继成品油价格今年来连续两次下调后，中国国家发展和改革委员会周三称，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 --中国金融:今年银行业盈利增长放缓，上市银行净利同比增8.3%--交行 中国交通银行金融研究中心最新研究报告指出，今年中国银行业将经历更多的冲击和挑战，行业整体盈利增长将逐步趋于经济体增长平均水平，预计上市银行今年净利润的增速将降至8.3%。

【固定收益】 --中国公开市场：今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求--业内人士 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，正回购期限为28天期、逆回购期限为14天。 --新债招标：中国五年续发国债定位偏低，受资金宽裕及投标考核压力推动 中国财政部周三续招标发行的五年固息国债中标收益率稍低于预期；尽管央行公开市场昨日暂停逆回购操作，但未改资金宽裕大局，现券走势也随之现暖像，并推低本期债定位。 --中国债市：信用风险受关注，多只中低等级信用债发行现申购不足 中国信用债市场的信用风险担忧情绪，直接影响了近期的一级市场发行。1月份以来，多只中低评级的信用债，因发行期间申购资金不足，被迫取消。上海清算所周三公告，东辰控股2014年第一期中票，因发行期间申购利率区间内申购资金不足，公司决定取消本次发行流程，调整后的发行安排另行公告。

--中国债市：银行间市场1月债券托管增618亿元，商业银行延续半年来增势 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年首月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约28.66万亿元人民币，其中当月净增618亿元。具体到机构，商业银行以271亿元，延续了半年以来的连增势头。

--中国货币市场：方向不明回购利率维持阶段高位，资金虽宽下行动力不足 尽管资金供给充裕，但中国银行间市场主要回购利率周三变化不大，维持在阶段高位，因机构心态谨慎，且对流动性短期走向判断不明，致资金价格进一步下行乏力。 --中国债市：现券走势趋暖，资金宽松激发乐观买盘 中国银行间债市周三现券走势偏暖。因资金面宽松，机构交易情绪乐观，多头买盘支撑下，利率债交投活跃，带动收益率略降。

--中国新债预测：进出口行两期债定位料低于二级，但供给增加影响渐显 中国进出口银行周四将招标增发两期固息债，含三年和五年期。路透调查显示，公开市场逆回购虽暂停，但对宽裕的资金面影响暂有限，加之现券表现相对坚挺，明日两期新债定位料仍低于二级市场水平，三年品种预测均值5.42%，五年债预测均值5.51%。

--中国债市：利率互换震荡整理，方向暂不明朗投资者观望为上 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周三震荡整理。市场人士表示，场内流动性充裕，但资金价格维持高位盘整，投资者多感觉IRS后续方向暂不明朗，观望等待情绪占主导。

【外汇】

--中国外汇：人民币应尽快采取浮动汇率机制--专家 中国社科院学部委员余永定近日撰文指出，中国外汇储备已接近4万亿美元，继续增加的每1美元所带来的边际成本都远远高于潜在收益，继续积累外汇储备毫无疑问不利于生产。中国人民银行要停止干预外汇市场，即尽快采取浮动汇率机制，这将能阻止中国外汇储备的增加。

--中国汇市：人民币略走贬，窄幅盘整行情持续 人民币兑美元即期 周三略走贬，整体上维持近日在6.06元附近的窄幅盘整，市场供需相对均衡。交易人士称短期内持续盘整可能性大，但需关注中间价和购汇需求情况。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指连四日收升再创逾一个月新高，仍受政策预期带动 中国股市沪综指周三连四日收升，并续创逾一个月新高，但连续大涨后整体呈现震荡整理走势。虽然1月外贸数据强劲对市场影响有限，但投资者对政策性板块行情较为乐观的预期仍拓展大盘上行空间。分析师指出，当前主流仍是以新兴产业和政策预期为主的结构性行情。

--香港股市：攀升至三周高点，中资地产股扬升 香港股市周三收于近三周高位，得益于中资地产类股走强，而且中国贸易数据强劲，缓解了对该国经济成长相关的担忧。

--台湾股市：收盘连五升，明日月线附近料陷入整理 台湾股市周三连续第五日收升，跟随美股续高且主要亚股亦表现不弱。分析师认为，台股在连升五天后量价都稍有不足，但外资回补台股现券，明日或暂于月线8,516点附近横向整理。

--香港个股：长实今年香港售楼目标300亿港元，内地目标倍增 由于今年拟在香港推售的多个楼盘已取得预售许可，大型地产发展商--长江实业 0001.HK 订下今年本地售楼销售目标为300亿港元，扭转去年13年来最差售楼业绩情况“重回正轨”；而中国内地的目标更较去年倍增，至100亿元人民币。 --中国投资：凡客完成逾1亿美元的第七轮融资，小米董事长雷军领投 中国知名互联网企业凡客周二稍晚称，近日其完成逾1亿美元的第七轮（G轮）融资，由国内知名智能手机生产商小米公司董事长雷军领投。凡客上市前落实了七轮融资，亦是国内高成长创业公司中少见。 --香港个股：中粮与达能合并对蒙牛乳业的持股，并增持股份 中国乳制品生产企业--蒙牛乳业 周三公布，其主要股东中粮集团与法国达能 合并对蒙牛的持股，并增持蒙牛股份至31.5%的比例。