《路透晚报》--2月12日日间新闻摘要（中港台）

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要： 【政经】
--焦点：欧美复苏撑起中国1月外贸“开门红”，前景谨慎乐观 受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对外贸前景仍不能太过于乐观。 中国进出口增速及贸易顺差图表，请点击 link.reuters.com/nyq76v --综述：中国1月大宗商品进口创纪录高位，然前景仍不确定 中国1月原油、铁矿石和铜的进口量纷纷触及纪录高位，不过这一意外强劲势头部分归因于春节假期前的库存囤积，并非完全代表基本消费需求强劲。同时，数据显示，1月中国进出口总价值同比攀升10%左右，大幅超越预期，提升了对中国经济体质的乐观看法。 --中国金融：银监会启动筹建信托产品登记系统调研--报载 困扰中国信托产品二级转让难题的登记系统有望推进。证券时报周三报导，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。
--中国能源：成品油价格本次不作调整，因调价金额不足--发改委 继成品油价格今年来连续两次下调后，中国国家发展和改革委员会周三称，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 --中国金融:今年银行业盈利增长放缓，上市银行净利同比增8.3%--交行 中国交通银行金融研究中心最新研究报告指出，今年中国银行业将经历更多的冲击和挑战，行业整体盈利增长将逐步趋于经济体增长平均水平，预计上市银行今年净利润的增速将降至8.3%。
【固定收益】 --中国公开市场：今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求--业内人士 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，正回购期限为28天期、逆回购期限为14天。 --新债招标：中国五年续发国债定位偏低，受资金宽裕及投标考核压力推动 中国财政部周三续招标发行的五年固息国债中标收益率稍低于预期；尽管央行公开市场昨日暂停逆回购操作，但未改资金宽裕大局，现券走势也随之现暖像，并推低本期债定位。 --中国债市：信用风险受关注，多只中低等级信用债发行现申购不足 中国信用债市场的信用风险担忧情绪，直接影响了近期的一级市场发行。1月份以来，多只中低评级的信用债，因发行期间申购资金不足，被迫取消。上海清算所周三公告，东辰控股2014年第一期中票，因发行期间申购利率区间内申购资金不足，公司决定取消本次发行流程，调整后的发行安排另行公告。
--中国债市：银行间市场1月债券托管增618亿元，商业银行延续半年来增势 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年首月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约28.66万亿元人民币，其中当月净增618亿元。具体到机构，商业银行以271亿元，延续了半年以来的连增势头。
--中国货币市场：方向不明回购利率维持阶段高位，资金虽宽下行动力不足 尽管资金供给充裕，但中国银行间市场主要回购利率周三变化不大，维持在阶段高位，因机构心态谨慎，且对流动性短期走向判断不明，致资金价格进一步下行乏力。 --中国债市：现券走势趋暖，资金宽松激发乐观买盘 中国银行间债市周三现券走势偏暖。因资金面宽松，机构交易情绪乐观，多头买盘支撑下，利率债交投活跃，带动收益率略降。
--中国新债预测：进出口行两期债定位料低于二级，但供给增加影响渐显 中国进出口银行周四将招标增发两期固息债，含三年和五年期。路透调查显示，公开市场逆回购虽暂停，但对宽裕的资金面影响暂有限，加之现券表现相对坚挺，明日两期新债定位料仍低于二级市场水平，三年品种预测均值5.42%，五年债预测均值5.51%。
--中国债市：利率互换震荡整理，方向暂不明朗投资者观望为上 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周三震荡整理。市场人士表示，场内流动性充裕，但资金价格维持高位盘整，投资者多感觉IRS后续方向暂不明朗，观望等待情绪占主导。
【外汇】
--中国外汇：人民币应尽快采取浮动汇率机制--专家 中国社科院学部委员余永定近日撰文指出，中国外汇储备已接近4万亿美元，继续增加的每1美元所带来的边际成本都远远高于潜在收益，继续积累外汇储备毫无疑问不利于生产。中国人民银行要停止干预外汇市场，即尽快采取浮动汇率机制，这将能阻止中国外汇储备的增加。
--中国汇市：人民币略走贬，窄幅盘整行情持续 人民币兑美元即期 周三略走贬，整体上维持近日在6.06元附近的窄幅盘整，市场供需相对均衡。交易人士称短期内持续盘整可能性大，但需关注中间价和购汇需求情况。
【证券/期货】
--中国股市：沪综指连四日收升再创逾一个月新高，仍受政策预期带动 中国股市沪综指周三连四日收升，并续创逾一个月新高，但连续大涨后整体呈现震荡整理走势。虽然1月外贸数据强劲对市场影响有限，但投资者对政策性板块行情较为乐观的预期仍拓展大盘上行空间。分析师指出，当前主流仍是以新兴产业和政策预期为主的结构性行情。
--香港股市：攀升至三周高点，中资地产股扬升 香港股市周三收于近三周高位，得益于中资地产类股走强，而且中国贸易数据强劲，缓解了对该国经济成长相关的担忧。
--台湾股市：收盘连五升，明日月线附近料陷入整理 台湾股市周三连续第五日收升，跟随美股续高且主要亚股亦表现不弱。分析师认为，台股在连升五天后量价都稍有不足，但外资回补台股现券，明日或暂于月线8,516点附近横向整理。
--香港个股：长实今年香港售楼目标300亿港元，内地目标倍增 由于今年拟在香港推售的多个楼盘已取得预售许可，大型地产发展商--长江实业 0001.HK 订下今年本地售楼销售目标为300亿港元，扭转去年13年来最差售楼业绩情况“重回正轨”；而中国内地的目标更较去年倍增，至100亿元人民币。 --中国投资：凡客完成逾1亿美元的第七轮融资，小米董事长雷军领投 中国知名互联网企业凡客周二稍晚称，近日其完成逾1亿美元的第七轮（G轮）融资，由国内知名智能手机生产商小米公司董事长雷军领投。凡客上市前落实了七轮融资，亦是国内高成长创业公司中少见。 --香港个股：中粮与达能合并对蒙牛乳业的持股，并增持股份 中国乳制品生产企业--蒙牛乳业 周三公布，其主要股东中粮集团与法国达能 合并对蒙牛的持股，并增持蒙牛股份至31.5%的比例。
--中国期市：沪铜止跌企稳，受叶伦讲话及中国外贸意外强劲支撑 上海期货交易所铜期价周三小幅收升，自昨日收盘创下的逾两个月低位企稳回升，主因中国1月贸易数据实现“开门红”，以及美联储主席的讲话提供支撑，但有色金属整体供应过剩的忧虑犹在。 (完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。