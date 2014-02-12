重发-韩国汇市：韩元兑美元触及三周高位，受叶伦证词和中国数据提振

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透首尔2月12日 - 韩国韩元 周三早盘升至三周高位，受乐观的中国出口数据带动，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦明确表示不会突然改变美国货币政策。
0240 GMT，韩元兑美元 报1,063.8，较周二国内收盘价1,071.1上扬0.7%，可望创下1月29日以来单日最大涨幅。
韩元兑美元稍早高见1,063.6，为1月21日以来最强水准。
中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进出口增幅远超市场预期，显示受欧美经济体回升，中国外贸开局良好。
“美元在初步下滑之后看来已企稳，不过中国数据正推升韩元走高，”本地一位交易员说，并表示美元兑韩元汇价可能有更多下滑空间。
不过一位外资银行交易员说，韩元今天的涨势可能已结束，因投资人愈发担心韩国当局可能进场买美元以阻升韩元。
韩国综合股价指数 上涨0.5%，至1,941.20点。
三年期韩国公债3月期货 下跌0.04点至105.88，受到获利了结的压力。
0240GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,064.8 1,071.1
日圆/韩元 10.3665/725 10.4326
韩国公债期货 * 105.88 105.92
韩国综合股价指数 1,939.10 1,932.06
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/李婷仪 审校 侯向明/许娜)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。