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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 11:25 BJT

重发-韩国汇市：韩元兑美元触及三周高位，受叶伦证词和中国数据提振

(重发以补上标题漏字)

路透首尔2月12日 - 韩国韩元 周三早盘升至三周高位，受乐观的中国出口数据带动，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦明确表示不会突然改变美国货币政策。

0240 GMT，韩元兑美元 报1,063.8，较周二国内收盘价1,071.1上扬0.7%，可望创下1月29日以来单日最大涨幅。

韩元兑美元稍早高见1,063.6，为1月21日以来最强水准。

中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进出口增幅远超市场预期，显示受欧美经济体回升，中国外贸开局良好。

“美元在初步下滑之后看来已企稳，不过中国数据正推升韩元走高，”本地一位交易员说，并表示美元兑韩元汇价可能有更多下滑空间。

不过一位外资银行交易员说，韩元今天的涨势可能已结束，因投资人愈发担心韩国当局可能进场买美元以阻升韩元。

韩国综合股价指数 上涨0.5%，至1,941.20点。

三年期韩国公债3月期货 下跌0.04点至105.88，受到获利了结的压力。

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,064.8 1,071.1

日圆/韩元 10.3665/725 10.4326

韩国公债期货 * 105.88 105.92

韩国综合股价指数 1,939.10 1,932.06

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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