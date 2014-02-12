澳洲经济指标总览--2月12日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月6日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差4.68 逆差1.18 出口(较前月) ＋4% 持平 进口(较前月) ＋2% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月6日 (较前月) 12月 +0.5% +0.7% 就业市场(经季节调整) 2月13日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 -2.26 +1.54 全职就业人口(较前月变动,万人) -3.16 +1.05 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 4月23日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.8% +1.2% (较上年同期) +2.7% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.9% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.4% 国际贸易价格指数 -- 进口物价(较前季) 第三季 -0.6% +6.1% 出口物价(较前季) -0.5% +4.2% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月4日 经常帐收支 第三季 赤字127 赤字94 商品与服务贸易收支 逆差25.74 逆差0.18 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月5日 (较前季) 第三季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.4% (完)