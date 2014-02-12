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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 12:04 BJT

日本经济：IMF称日本央行暂时无需扩大量化宽松

路透东京2月12日 - 一名国际货币基金组织(IMF)高阶官员表示，日本央行目前无需扩大宽松货币政策，因通胀正朝央行的2%目标迈进。

但IMF亚太部门副主管Jerry Schiff在东京向记者表示，有鉴于近期全球市场振荡，央行必须认知监视情势发展，且若通胀出现停滞迹象时“采取必要行动。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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