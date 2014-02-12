《HOME专栏》锌冶炼商Nyrstar唱多，然有诸多因素需留意

**继续避险沽出？**

套用Katsiouleris的说法，基于上述种种，“我们仍认为进入2014年及2015年时的基本面，在(供应面)结构及需求面上都很强劲。”

不过，在那之前，“我们预期锌所处的环境很可能非常动荡，”这是因为供应面情势改变、各地区需求模式不同、此外尤其是受到LME仓储规定修改的可能影响；LME仓储新规可能导致5月起库存加速下滑。

Nyrstar也是基于这个原因，再度采行了类似去年初的锌价避险方案。

Nyrstar证实，它利用近期锌价急升的机会，不但卖出锌的远期合约，也同时买进卖权。

它所卖出的远期合约，2月及3月大约各卖出17,000-20,000吨，价格在每吨2,060-2,080美元。

而它买进的卖权则落在第二季，每月吨数与上述相近，最低价格为每吨2,050美元。

当然，这种选择权策略的本质，就是Nyrstar没有对上档走势作任何设防。

但如果整体来看Nyrstar的种种作法，可以看出Nyrstar是预期锌价要先进一步下跌之后，才会有一段持续涨势，而且至少要等到今年下半年。

**听其言，观其行**

在看待锌市多头题材时，这是一个从市场重要角色所获得的重要辅助资讯。

矿场关闭动态很容易追踪，但生产商应对未来几年的整体能力，则充满了不确定性。

此外，究竟还有多少残留库存可以应付供给短缺，仍然是一个大问号。

LME库存数字从今年年初以来持续稳步下滑，但这些流出的锌金属，是用于满足制造业需求，还是用于融资需求了呢？

这很难断言，而如果因为LME的出货新规生效，导致库存开始加快下滑，情况会变得更难判断。

不过对于苦闷很久的锌市多头人士来说，Nyrstar所描绘的前景十分诱人，肯定会融入声势日益高涨的多头剧本之中。

只是别忘了，就确切时机而言，Nyrstar的实际动作或许比它说的话更有说服力。(完) (译文审校 徐文焰/李爽/白云/许娜)