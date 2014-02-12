台湾货币市场：短率持稳于低位，市场资金宽松惟稍显分配不均

* 短率持稳低位

* 整体市场资金仍显宽松

* 银行间资金略显分配不均

* 部分票券商短票发行量稍增

记者 詹静宜

路透台北2月12日 - 台湾银行间短率周三持稳低位。银行资金调度人士认为，尽管部分大型银行资金分配不均，不过目前整体市场资金略显宽松，市场资金调度平稳顺畅，令短率续处低位。

他们并表示，部分原先是资金供给方的大型银行农历年后持续出现资金偏紧的情况 ，目前仍在市场上调入资金，但随着通货陆续回笼，资金偏多的银行仍居多数，因此少了部分大型行库资金供给力道，仍不影响市场资金调度，短率依旧维持在既有区间低位。

“今天还钱的时候，都被预告有需求要再来借钱，市场多钱的人还是很多。”一位小型银行资调人士称。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周二通货回笼约347.95亿台币，连续五日通货回笼已达1,572.67亿，累计发行数稍降至1.82兆(万亿)。年后央行对银行端的存单发行则较到期多出约457.6亿台币。

本地时间11:22时：

**台币兑美元 早盘走高1.05角报30.301。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%；今日区间暂在0.295-0.390%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.420%；以上报价均同于上日收盘价及成交区间。

**短票利率平稳**

短票市场方面，部分大型票券商资调人士表示，周三短票发行量算是新春开市以来较大量，利率持于既有低位，然大型银行资调人士认为，短票发行量依旧偏少，难以有效去化资金需求。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。

台湾央行今日存单到期1,674.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,857亿台币，余日落点分别为周四3,937亿、周五895亿。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负192亿台币，累计超额准备为负1,214亿、加计前期1%的超额准备为2,224亿台币。

**RP利率持于低位**

债券市场附买回(RP)利率周三大致持于低位。虽然市场年后资金回笼的宽松情况持续，但投信及寿险在RP市场券源缺乏的情况下，部分转往银行定存，央行也加大银行冲销力道，令宽松的资金情势暂时稳定。料本周RP利率可望暂时持平。

市场交易人士指出，在上日证券商小幅调降利率后，市场已趋于稳定。部分尚未调降利率的证券商，则受投信及寿险青睐，承作长天期公债及公司债RP，以避开利率持续走低的风险。部分公债承作天期见拉长至14天左右，公司债较长天期可至45-60天。

〞新券非常好做，完全往低位靠拢了，...不过央行冲销积极，之后钱不会太滥了。〞一位有新券部位的证券商交易员说。

另一位寿险资金调度人士表示，虽然证券商有意调降利率，但因多为长期往来客户，且公司债天期约在30多天左右，仍可成交在0.67%，没有进一步走低。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，和上日相同。

一票券商交易员指出，寿险端利率今日有下滑压力，但非全面走低，且对客户资金调动保持弹性，目前利率大致持于区间内。