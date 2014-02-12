新债招标：中国五年续发国债收益率4.1028%，低于预期--业内人士

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透上海2月12日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为4.1028%，低于此前市场预测均值4.15%。
业内人士并透露，该债边际中标收益率为4.1461%，投标倍数为1.68倍。
本次续发的是今年第一期记账式附息国债，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。
该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至2月17日进行分销；2月19日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于1月6日招标发行的第一期附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数3倍。该期债自2014年1月7日开始计息，票面利率4.47%，按年付息。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。