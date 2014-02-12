新债招标：中国五年续发国债收益率4.1028%，低于预期--业内人士

路透上海2月12日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为4.1028%，低于此前市场预测均值4.15%。

业内人士并透露，该债边际中标收益率为4.1461%，投标倍数为1.68倍。

本次续发的是今年第一期记账式附息国债，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至2月17日进行分销；2月19日起与原发行部分合并上市交易。