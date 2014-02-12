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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 16:23 BJT

表格：瑞士1月CPI较前月下滑0.3%，较上年同期上涨0.1%

路透苏黎世2月12日 - 瑞士联邦统计局周三公布的数据显示，瑞士1月消费者物价指数(CPI)较上月下滑0.3%(预估为下滑0.3%)，较上年同期上涨0.1%，(预估为上涨0.1%)。

以下为详细数据：

2014年1月 2013年12月 2013年1月

较上月变动% -0.3 -0.2 -0.3

较上年同期变动% 0.1 0.1 -0.3

指数(2010年12月=100) 98.6 98.9 98.6(完)

(完) (编译 郑茵 审校 田建华)
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