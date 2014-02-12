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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 16:38 BJT

台湾央行：共发行1,685.5亿台币存单，存单发行余额增11亿

路透台北2月12日 - 台湾央行周三公布，共发行1,685.5亿台币存单，相较存单到期金额1,674.5亿台币，存单发行余额增11亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,661.50

91天期 0.93 16.00

182天期 1.05 8.00

央行上日共发行4,239.15亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,897.10亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负192亿台币，累计超额准备为负1,214亿，加计前期1%的超额准备为2,224亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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