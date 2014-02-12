台湾央行：共发行1,685.5亿台币存单，存单发行余额增11亿

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透台北2月12日 - 台湾央行周三公布，共发行1,685.5亿台币存单，相较存单到期金额1,674.5亿台币，存单发行余额增11亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,661.50
91天期 0.93 16.00
182天期 1.05 8.00
央行上日共发行4,239.15亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,897.10亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负192亿台币，累计超额准备为负1,214亿，加计前期1%的超额准备为2,224亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。