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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 18:09 BJT

表格：欧元区12月工业生产按月下滑0.7%，预估为下滑0.3%

路透布鲁塞尔2月12日 - 欧盟统计局周三公布，

* 欧元区12月工业生产按月下滑0.7%（路透调查预估为下滑0.3%）

* 12月工业生产按年上升0.5%（路透调查预估为上升1.8%）

* 11月工业生产修正为按月上升1.6%，按年上升2.8%（前值分别为上升1.8%和上升3.0%）

以下为详细数据(变动百分比)：

较前月

2013年7月 8月 9月 10月 11月 12月

整体产出 -0.9 0.9 -0.2 -0.7 1.6 -0.7

半成品 -0.3 0.8 -0.4 0.4 0.7 0.9

能源 -0.5 -0.7 1.5 -3.3 2.3 -2.1

资本财 -1.8 2.0 -0.8 -0.9 2.8 -2.1

耐用消费品 -1.0 0.1 -1.4 -1.9 2.3 0.4

非耐用消费品 -0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 -0.1

较上年同期

2013年7月 8月 9月 10月 11月 12月

整体产出 -2.0 -1.5 0.2 0.5 2.8 0.5

半成品 -1.4 -0.6 0.1 1.5 3.2 3.6

能源 -1.8 -3.6 -0.7 -3.1 0.0 -1.9

资本财 -3.2 -0.9 0.2 1.4 4.3 -0.3

耐用消费品 -4.2 -4.0 -2.5 -4.8 0.0 -1.2

非耐用消费品 -0.9 -2.0 1.1 0.2 2.0 -0.9

较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)

(编译 田建华; 审校 白云)
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