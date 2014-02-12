韩国数据：12月L货供额较上年同期增长7.1%

路透首尔2月12日 - 韩国央行周三公布的数据显示，12月L货币供应量同比增速较前月水准略放缓，因国内经济复苏步伐减慢。

央行数据显示，12月L货供额较上年同期增长7.1%。该指标包括现金、金融机构的各类储蓄以及发行的所有货币市场工具。

11月L货供额年增率为7.4%，创2013年中以来最快增速。

另一项数据显示，1月银行对家庭贷款净减少2.6万亿(兆)韩元(24亿美元)，因年底一系列税收优惠到期且天气寒冷损及房屋市场。

这是自去年2月以来放款首次减少。