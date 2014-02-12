韩国数据：12月L货供额较上年同期增长7.1%

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透首尔2月12日 - 韩国央行周三公布的数据显示，12月L货币供应量同比增速较前月水准略放缓，因国内经济复苏步伐减慢。
央行数据显示，12月L货供额较上年同期增长7.1%。该指标包括现金、金融机构的各类储蓄以及发行的所有货币市场工具。
11月L货供额年增率为7.4%，创2013年中以来最快增速。
另一项数据显示，1月银行对家庭贷款净减少2.6万亿(兆)韩元(24亿美元)，因年底一系列税收优惠到期且天气寒冷损及房屋市场。
这是自去年2月以来放款首次减少。
韩国央行周四将召开月度议息会议，外界普遍预期会连续第九个月维持利率在2.50%不变。(完) (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。