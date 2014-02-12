《分析》对于欧洲新兴市场，危机潜伏于政局而非资金需求

过去几年，这个规定限制了政府通过大规模赤字，以支持经济增长的能力。

但这也抑制了经常帐赤字，使得本币避免了美国退出宽松政策可能引发的资本外逃风险。

此外，欧盟的凝聚基金(cohesion fund)还能帮助这些前共产主义国家重建基础设施。这正是这些国家所缺乏可赖以与其它地区新兴经济体展开竞争的投资。

“这些国家最重要的事情是经济增长。近期出炉的经济数据都不错...所以他们有望表现出众，”巴克莱的Hewitt说。