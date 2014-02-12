《分析》对于欧洲新兴市场，危机潜伏于政局而非资金需求

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
过去几年，这个规定限制了政府通过大规模赤字，以支持经济增长的能力。
但这也抑制了经常帐赤字，使得本币避免了美国退出宽松政策可能引发的资本外逃风险。
此外，欧盟的凝聚基金(cohesion fund)还能帮助这些前共产主义国家重建基础设施。这正是这些国家所缺乏可赖以与其它地区新兴经济体展开竞争的投资。
“这些国家最重要的事情是经济增长。近期出炉的经济数据都不错...所以他们有望表现出众，”巴克莱的Hewitt说。
“如果情况真的稳定下来，就连匈牙利都会越来越强劲。”(完) (编译/审校 张明钧/李爽/田建华/龚芳/白云/张荻/高琦/侯向明)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。