更新版 1-新债招标：中国五年续发国债定位偏低，受资金宽裕及投标考核压力推动

* 五年续发国债中标收益率4.1028%，低于预期

* 资金宽裕及投标考核压力推低定位

* 单期发行规模增加，投标倍数下滑 (新增市场评论和更多细节)

路透上海2月12日 - 中国财政部周三续招标发行的五年固息国债中标收益率稍低于预期；尽管央行公开市场昨日暂停逆回购操作，但未改资金宽裕大局，现券走势也随之现暖像，并推低本期债定位。

市场人士并指出，年初新债市场火爆导致不少机构完成的基本承销量不足，面对投标考核压力加大，可能也有部分承销机构不得以压低标位以求保证中标；不过由于本期发行规模增加，投标倍数有所下滑，显示配置需求仍属平稳。

北京一银行交易员表示，今年前几期国债由于发行量不大，又逢债市回暖，中标结果多大幅偏低于预期，这也令一些相对谨慎的承销机构措手不及，为完成一季度的投标考核，只有在2-3月份采取更为积极的策略。

业内人士周三透露，财政部稍早招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为4.1028%，低于此前市场预测均值4.15%，且落在4.10%-4.18%预测区间的下端。该债边际中标收益率为4.1461%，投标倍数为1.68倍。

上海一银行交易员则称，“据说大行这期拿的少，倍数一般，现在一级半报价是边际返(手续费)对4.125%返。”

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为4.2092%。二级市场上剩余期限约4.74年的固息国债130023券 今日加权成交收益率为4.1569%。

本次续发的是今年第一期记账式附息国债，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至2月17日进行分销；2月19日起与原发行部分合并上市交易。