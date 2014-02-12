台湾股市：收盘连五升，明日月线附近料陷入整理

路透台北2月12日 - 台湾股市周三连续第五日收升，跟随美股续高且主要亚股亦表现不弱。分析师认为，台股在连升五天后量价都稍有不足，但外资回补台股现券，明日或暂于月线8,516点附近横向整理。

台湾加权股价指数 收盘升0.95%至8,510.87点；成交初值 为960.22亿台币，上日修正后为805.95亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日台股收于日高8,510.87点，离农历年前的跳空缺口8,577.14点尚有一段距离；而成交量虽稍有放大至960.22亿台币，但还低于五日均量的约996亿台币，整体而言台股大盘量能均有所不足，持续上攻恐欠缺力道。

不过此前在台股卖超一段时间的外资今日有机会转为买超，这可从外资持有七成的台达电 今日大涨可见端倪。

“量价都差一点，短线看来是到了满足点，明天偏横向整理。”他说。

钟国忠预估明日台股大盘指数将在8,450-8,550区间来回。

外资权值股鸿海 今日收升2.36%，台达电股价收高5.38%，表现优于大盘。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超2.23亿台币，连六日卖超共计918.79亿台币。