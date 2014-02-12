台湾股市：收盘连五升，明日月线附近料陷入整理

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北2月12日 - 台湾股市周三连续第五日收升，跟随美股续高且主要亚股亦表现不弱。分析师认为，台股在连升五天后量价都稍有不足，但外资回补台股现券，明日或暂于月线8,516点附近横向整理。
台湾加权股价指数 收盘升0.95%至8,510.87点；成交初值 为960.22亿台币，上日修正后为805.95亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，今日台股收于日高8,510.87点，离农历年前的跳空缺口8,577.14点尚有一段距离；而成交量虽稍有放大至960.22亿台币，但还低于五日均量的约996亿台币，整体而言台股大盘量能均有所不足，持续上攻恐欠缺力道。
不过此前在台股卖超一段时间的外资今日有机会转为买超，这可从外资持有七成的台达电 今日大涨可见端倪。
“量价都差一点，短线看来是到了满足点，明天偏横向整理。”他说。
钟国忠预估明日台股大盘指数将在8,450-8,550区间来回。
外资权值股鸿海 今日收升2.36%，台达电股价收高5.38%，表现优于大盘。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超2.23亿台币，连六日卖超共计918.79亿台币。
亚洲区域股市方面，本地时间13:56时，韩股 升0.19%；港股 升0.93%，而上海股市 则升0.01%。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。