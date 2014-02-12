台湾债市：主要公债收盘未突破区间，明日观察10年券是否续强

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 10年债1.60%为重要关卡 * 五年债明为发行前最后回补日略有利多 * 中长线仍要留意利率弹升风险 路透台北2月12日 - 台湾主要公债殖利率周三收盘未脱上日区间，10年冷券102/10A02 110=TWO收盘略略走升，但交易员认为该券近来阻力水位1.60%若被追价买盘突破，将令市 场气氛全面转多，仍须谨慎以对。 交易员表示，10年冷券102/10上日表现亮眼，今日与新券103/6 虽未进一 步表态，但特定买盘看殖利率难以弹高而反向操作的心态，加上养券利润可期，在近期国际 市场偏向中性的气氛下，或有机会以少量交投带动殖利率向下测试，测试下方卖盘力道及市 场共识。 “1.60%我觉得是很重要的关键，如果守不住的话，五年券也不可能完全不受影响。” 一位证券商交易员说。 不过也有交易员认为10年券在1.60%位置再下难度偏高，主要是外部国际市场中长线随 着QE(量化宽松)有序退场，利率仍有弹高风险，此时除非是投资盘拿券不计评价，否则须要 更有利多因素支撑。 美国长期公债收益率周二攀升至两周高位，此前美联储新任主席叶伦承诺继续联储当前 的缩减购买资产策略，尽管就业市场仍不稳。指标10年期公债 价格跌11/32，收 益率报2.72%，盘中一度升至1月29日来最高的2.73%。 **五年券明日估于区间整理** 相对10年券表现不弱，五年债103/4今日在横盘整理中微幅反应美债殖利率上日向上的 因素，但明日为该券发行前的空单最后回补日，不排除仍有一波回补带动的小幅利多。但发 行后的波动方向依旧不明，交易员先以中性看待。 〞五年债券商的持券比较高，短线进出较多，筹码相对没有10年债稳定。〞一证券商交 易员说。 虽然本地及国际债市气氛都倾向中性，台债波动除反应筹码因素外，也有交易员提及应 留意新兴市场的波动。他们认为，国际投资人在中性气氛中交投也难耐方向不明，若资金有 进一步的流动，不论流入或流出，都将指出新兴市场的短线方向。 市场预估，明日五年券103/4交投区将落在1.08-1.095%；10年券103/6主要交易区在1.6 0-1.62%。 此外，叶伦周四在国会的另一个证词，市场预期不会逸出上日的谈话范围，而美国经济 前景难以确定的问题，或留待下次非农就业数据的公布。在此之前，台债市场的动向受筹码 面影响的程度可能多于外部因素。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.50 1.0920 1.0870-1.0950 99.5 10 103/6 +0.00 1.6100 1.6052-1.6110 12.5 本周全球重要经济事件与数据有： 周三：美国1月联邦预算、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表演说； 周四：美国一周初请失业金人数、美国1月零售销售、韩国央行利率决议、美联储主席 叶伦在国会作证； 周五：中国1月CPI和PPI、德国第四季经季节调整的GDP初值、欧元区第四季GDP初值、 美国1月进口和出口价格及美国1月工业生産。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.6105 5 103/2 1.0935 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。