台湾债市：主要公债收盘未突破区间，明日观察10年券是否续强

* 10年债1.60%为重要关卡 * 五年债明为发行前最后回补日略有利多 * 中长线仍要留意利率弹升风险 路透台北2月12日 - 台湾主要公债殖利率周三收盘未脱上日区间，10年冷券102/10A02 110=TWO收盘略略走升，但交易员认为该券近来阻力水位1.60%若被追价买盘突破，将令市 场气氛全面转多，仍须谨慎以对。 交易员表示，10年冷券102/10上日表现亮眼，今日与新券103/6 虽未进一 步表态，但特定买盘看殖利率难以弹高而反向操作的心态，加上养券利润可期，在近期国际 市场偏向中性的气氛下，或有机会以少量交投带动殖利率向下测试，测试下方卖盘力道及市 场共识。 “1.60%我觉得是很重要的关键，如果守不住的话，五年券也不可能完全不受影响。” 一位证券商交易员说。 不过也有交易员认为10年券在1.60%位置再下难度偏高，主要是外部国际市场中长线随 着QE(量化宽松)有序退场，利率仍有弹高风险，此时除非是投资盘拿券不计评价，否则须要 更有利多因素支撑。 美国长期公债收益率周二攀升至两周高位，此前美联储新任主席叶伦承诺继续联储当前 的缩减购买资产策略，尽管就业市场仍不稳。指标10年期公债 价格跌11/32，收 益率报2.72%，盘中一度升至1月29日来最高的2.73%。 **五年券明日估于区间整理** 相对10年券表现不弱，五年债103/4今日在横盘整理中微幅反应美债殖利率上日向上的 因素，但明日为该券发行前的空单最后回补日，不排除仍有一波回补带动的小幅利多。但发 行后的波动方向依旧不明，交易员先以中性看待。 〞五年债券商的持券比较高，短线进出较多，筹码相对没有10年债稳定。〞一证券商交 易员说。 虽然本地及国际债市气氛都倾向中性，台债波动除反应筹码因素外，也有交易员提及应 留意新兴市场的波动。他们认为，国际投资人在中性气氛中交投也难耐方向不明，若资金有 进一步的流动，不论流入或流出，都将指出新兴市场的短线方向。 市场预估，明日五年券103/4交投区将落在1.08-1.095%；10年券103/6主要交易区在1.6 0-1.62%。 此外，叶伦周四在国会的另一个证词，市场预期不会逸出上日的谈话范围，而美国经济 前景难以确定的问题，或留待下次非农就业数据的公布。在此之前，台债市场的动向受筹码 面影响的程度可能多于外部因素。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.50 1.0920 1.0870-1.0950 99.5 10 103/6 +0.00 1.6100 1.6052-1.6110 12.5 本周全球重要经济事件与数据有： 周三：美国1月联邦预算、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表演说； 周四：美国一周初请失业金人数、美国1月零售销售、韩国央行利率决议、美联储主席 叶伦在国会作证； 周五：中国1月CPI和PPI、德国第四季经季节调整的GDP初值、欧元区第四季GDP初值、 美国1月进口和出口价格及美国1月工业生産。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.6105 5 103/2 1.0935 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)