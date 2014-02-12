国际油市：布兰特原油涨向109美元，中国强劲贸易数据提振人气

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
“强劲的数据支撑油市力道以及整个大宗商品市场。”法国兴业银行驻亚洲的大宗商品调研主管Mark Keenan说。
“数据太出人意外了，以至于要核对一下这些数据是否正确。”
0334GMT，3月布兰特原油期货 走高0.04美元至每桶108.72美元，此前结算价收高0.05美元。美国原油期货 上涨0.38美元，至每桶100.32美元，此前收低0.12美元。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加210万桶，但低于市场预估。奥克拉荷马州库欣的原油库存则减少250万桶。 美国能源资料协会(EIA)将今明两年原油日产量预估均下调10万桶，分别至840万及920万桶。而今年全球石油每日需求量将增至126万桶，较此前预估高5万桶。
EIA的库存报告定于1530 GMT公布。(完)
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(编译 李春喜/田建华; 审校 张明钧/龚芳)
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路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。