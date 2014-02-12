版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 12:18 BJT

国际油市：布兰特原油涨向109美元，中国强劲贸易数据提振人气

“强劲的数据支撑油市力道以及整个大宗商品市场。”法国兴业银行驻亚洲的大宗商品调研主管Mark Keenan说。

“数据太出人意外了，以至于要核对一下这些数据是否正确。”

0334GMT，3月布兰特原油期货 走高0.04美元至每桶108.72美元，此前结算价收高0.05美元。美国原油期货 上涨0.38美元，至每桶100.32美元，此前收低0.12美元。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加210万桶，但低于市场预估。奥克拉荷马州库欣的原油库存则减少250万桶。 　　美国能源资料协会(EIA)将今明两年原油日产量预估均下调10万桶，分别至840万及920万桶。而今年全球石油每日需求量将增至126万桶，较此前预估高5万桶。

EIA的库存报告定于1530 GMT公布。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 李春喜/田建华; 审校 张明钧/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐