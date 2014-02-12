中国债市动态：现券走势趋暖，资金宽松激发乐观买盘

路透上海2月12日 - 中国银行间债市周三早盘现券走势偏暖。因资金面宽松，机构交易情绪乐观，多头买盘支撑下，利率债交投活跃，带动收益率略降。

“市场明显比较乐观，因为资金宽松，情绪较好，国债和中短期金融债比较活跃。”上海一商业银行交易员称。

他指出，资金价格居高未下，不过实际流动性颇为充裕，因机构此前备付充足，且节后资金回流较多，“行情主要还是资金推动的。”

另据业内人士透露，中国财政部稍早招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为4.1028%，低于此前市场预测均值4.15%。

上海一大型券商交易员提到，从央行政策倾向和整体国际形势来看，资金过于宽松的状况可能不会持续太久，后续要重点关注资金价格及流动性的变化，且非标资产对债券形成的挤压效果仍在，“(现券行情)可能再好个1-2周吧，不会好太长时间。”

美联储主席叶伦周二在国会听证时明确表示，不会突然改变美国货币政策，将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。投资者认为叶伦的评论没有什么令人意外之处。美国公债价格下滑而美股上扬。

货币市场上，主要质押式回购加权利率 仍高位持稳，其中隔夜品种报4.0801%，而七天期高达5.2018%。

剩余期限约6.41年的国债130015券最新成交价对应收益率 为4.4050%，上交易日尾盘报4.42%。