中国债市动态：现券走势趋暖，资金宽松激发乐观买盘

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透上海2月12日 - 中国银行间债市周三早盘现券走势偏暖。因资金面宽松，机构交易情绪乐观，多头买盘支撑下，利率债交投活跃，带动收益率略降。
“市场明显比较乐观，因为资金宽松，情绪较好，国债和中短期金融债比较活跃。”上海一商业银行交易员称。
他指出，资金价格居高未下，不过实际流动性颇为充裕，因机构此前备付充足，且节后资金回流较多，“行情主要还是资金推动的。”
另据业内人士透露，中国财政部稍早招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为4.1028%，低于此前市场预测均值4.15%。
上海一大型券商交易员提到，从央行政策倾向和整体国际形势来看，资金过于宽松的状况可能不会持续太久，后续要重点关注资金价格及流动性的变化，且非标资产对债券形成的挤压效果仍在，“(现券行情)可能再好个1-2周吧，不会好太长时间。”
美联储主席叶伦周二在国会听证时明确表示，不会突然改变美国货币政策，将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。投资者认为叶伦的评论没有什么令人意外之处。美国公债价格下滑而美股上扬。
货币市场上，主要质押式回购加权利率 仍高位持稳，其中隔夜品种报4.0801%，而七天期高达5.2018%。
剩余期限约6.41年的国债130015券最新成交价对应收益率 为4.4050%，上交易日尾盘报4.42%。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.596元，涨0.078元，或0.08%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。