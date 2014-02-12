中国汇市：人民币早盘略走贬，窄幅盘整行情持续

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 即期早盘在6.06元略走贬
* 短期继续盘整可能性大
* 需要关注中间价和购汇需求情况
路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期 周三早盘略走贬，整体上维持近日在6.06元附近的窄幅盘整，市场供需相对均衡。交易人士称短期内持续盘整可能性大，但需关注中间价和购汇需求情况。
中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%，1月贸易顺差318.6亿美元，均明显优于市场预期，与当月人民币所面临的升值压力相符。
一股份行交易主管认为，从历史数据来看，受季节因素影响2、3月份的一般贸易出现逆差可能性较大。这有可能意味着近期客盘购汇有所增长，净结汇减小并减轻人民币升值压力。
他认为，短期内无论从历史经验、中间价、市况和贸易方面的供需来看，即期出现大幅波动的可能性都不大，不过也需要对中间价和企业购汇的变化情况加以关注。
北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.0617元，上日收报6.0606元。今日人民币兑美元中间价 为6.1078元，上日中间价为6.1069元。
上述交易主管并认为，美联储新任主席叶伦的政策方向与伯南克没有变化，退出QE事件对于新兴市场的影响正在减小，对人民币汇率的影响更加有限。
不过联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为(学+攵)认为，美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后。在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬值可能性更大一些。
美元指数周三脱离两周低点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的首次国会证词并无出人意料之处，推动美元反弹。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1112/58，上日尾盘为6.111。
北京时间12:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0381/09元，上一交易日尾盘报6.0347元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。