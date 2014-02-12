中国汇市：人民币早盘略走贬，窄幅盘整行情持续

* 即期早盘在6.06元略走贬

* 短期继续盘整可能性大

* 需要关注中间价和购汇需求情况

路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期 周三早盘略走贬，整体上维持近日在6.06元附近的窄幅盘整，市场供需相对均衡。交易人士称短期内持续盘整可能性大，但需关注中间价和购汇需求情况。

中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%，1月贸易顺差318.6亿美元，均明显优于市场预期，与当月人民币所面临的升值压力相符。

一股份行交易主管认为，从历史数据来看，受季节因素影响2、3月份的一般贸易出现逆差可能性较大。这有可能意味着近期客盘购汇有所增长，净结汇减小并减轻人民币升值压力。

他认为，短期内无论从历史经验、中间价、市况和贸易方面的供需来看，即期出现大幅波动的可能性都不大，不过也需要对中间价和企业购汇的变化情况加以关注。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.0617元，上日收报6.0606元。今日人民币兑美元中间价 为6.1078元，上日中间价为6.1069元。

上述交易主管并认为，美联储新任主席叶伦的政策方向与伯南克没有变化，退出QE事件对于新兴市场的影响正在减小，对人民币汇率的影响更加有限。

不过联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为(学+攵)认为，美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后。在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬值可能性更大一些。

美元指数周三脱离两周低点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的首次国会证词并无出人意料之处，推动美元反弹。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1112/58，上日尾盘为6.111。

北京时间12:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0381/09元，上一交易日尾盘报6.0347元。