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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 12:48 BJT

日本财政：央行总裁黑田东彦强烈希望政府采取措施修复财政状况

路透东京2月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，鉴于债务负担沉重，他非常希望日本政府继续努力，修复公共财政状况。

黑田东彦在对众议院预算委员会发表讲话时表示，如果投资者开始质疑日本财政的可持续性，可能会推高利率，这将损及日本经济。

财务省周一公布数据显示，日本公共负债达到创纪录的1,107万亿(兆)日圆(合10.8万亿美元)，是其经济规模的两倍，也使日本的债务与国内生产总值(GDP)之比为发达国家中最高。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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