日本财政：央行总裁黑田东彦强烈希望政府采取措施修复财政状况

黑田东彦在对众议院预算委员会发表讲话时表示，如果投资者开始质疑日本财政的可持续性，可能会推高利率，这将损及日本经济。

财务省周一公布数据显示，日本公共负债达到创纪录的1,107万亿(兆)日圆(合10.8万亿美元)，是其经济规模的两倍，也使日本的债务与国内生产总值(GDP)之比为发达国家中最高。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)