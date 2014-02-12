日本财政：央行总裁黑田东彦强烈希望政府采取措施修复财政状况

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透东京2月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，鉴于债务负担沉重，他非常希望日本政府继续努力，修复公共财政状况。
黑田东彦在对众议院预算委员会发表讲话时表示，如果投资者开始质疑日本财政的可持续性，可能会推高利率，这将损及日本经济。
财务省周一公布数据显示，日本公共负债达到创纪录的1,107万亿(兆)日圆(合10.8万亿美元)，是其经济规模的两倍，也使日本的债务与国内生产总值(GDP)之比为发达国家中最高。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。