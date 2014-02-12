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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 12:42 BJT

《全球汇市》强劲中国数据提振澳元上涨，美元持稳

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3626 1.3636 -0.07 -0.87 1.3745

美元/日圆 102.54 102.63 -0.09 -2.62 105.30

欧元/日圆 139.72 139.95 -0.16 -3.46 144.73

美元/瑞郎 0.8985 0.8982 +0.03 +0.64 0.8928

英镑/美元 1.6446 1.6448 -0.01 -0.66 1.6556

美元/加元 1.0995 1.1004 -0.08 +3.53 1.0620

澳元/美元 0.9048 0.9036 +0.13 +1.51 0.8913

新西兰元/美元 0.8343 0.8318 +0.30 +1.67 0.8206

澳元/日圆 92.780 92.740 +0.04 -1.14 93.850

新西兰元/日圆 85.550 85.370 +0.21 -1.00 86.410

英镑/日圆 168.64 168.81 -0.10 -3.26 174.33

澳元/新西兰元 1.0844 1.0854 -0.09 -0.04 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/朱晓军/田建华/王洋; 审校 张明钧/张荻/高琦)
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