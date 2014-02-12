版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 12:37 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在明日公布就业数据前仍是焦点

0425GMT

* 澳元/美元在0.9060上方走势困难，温和回落

* 澳元/美元仍是焦点，但交叉汇率吸引新买兴

* 欧元/澳元跌至1.5040，接近支撑区1.5000-30

* 在1.50之前有强劲买盘--不会轻易放弃

* 澳元/新西兰元今日走势稳定，新西兰元紧随澳元走势

* 中国数据在海外吸引较大反响。澳洲明日公布就业数据

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐