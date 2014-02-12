香港股市：恒生国企指数触及三周高位，受中国强劲贸易数据提振

路透香港2月12日 - 恒生国企指数周三触及近三周高位，超过内地股市表现，此前中国公布贸易数据强劲，缓解了对在中国经济成长的忧虑。

中午时，港股恒生指数 上涨1.1%至22,202.01点。恒生国企指数 上涨1.5%，来到自1月24日以来高位，且较2月5日低位升逾5%。

中国海外 跳涨5.8%，此前该公司公布1月的合约销售额152.4亿港元。德意志银行分析师称这是个好开端，使得其估值“非常有吸引力”。