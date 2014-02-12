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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 12:50 BJT

香港股市：恒生国企指数触及三周高位，受中国强劲贸易数据提振

路透香港2月12日 - 恒生国企指数周三触及近三周高位，超过内地股市表现，此前中国公布贸易数据强劲，缓解了对在中国经济成长的忧虑。

中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进出口增幅远超市场预期。

中午时，港股恒生指数 上涨1.1%至22,202.01点。恒生国企指数 上涨1.5%，来到自1月24日以来高位，且较2月5日低位升逾5%。

“贸易数据利好，过去几日一直看到投资者逢低吸纳受创股，今天是中资地产板块，”第一上海证券策略员叶尚志称。

中国海外 跳涨5.8%，此前该公司公布1月的合约销售额152.4亿港元。德意志银行分析师称这是个好开端，使得其估值“非常有吸引力”。

其他中资地产股表现也超过大盘。华润置地 和世茂房地产 涨幅都超过4.5%，碧桂园 劲扬4.9%。

蒙牛乳业 升2.2%，此前获法国食品集团达能(Danone) 增持6.65亿美元股权。(完)
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