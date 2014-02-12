香港股市：恒生国企指数触及三周高位，受中国强劲贸易数据提振

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透香港2月12日 - 恒生国企指数周三触及近三周高位，超过内地股市表现，此前中国公布贸易数据强劲，缓解了对在中国经济成长的忧虑。
中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进出口增幅远超市场预期。
中午时，港股恒生指数 上涨1.1%至22,202.01点。恒生国企指数 上涨1.5%，来到自1月24日以来高位，且较2月5日低位升逾5%。
“贸易数据利好，过去几日一直看到投资者逢低吸纳受创股，今天是中资地产板块，”第一上海证券策略员叶尚志称。
中国海外 跳涨5.8%，此前该公司公布1月的合约销售额152.4亿港元。德意志银行分析师称这是个好开端，使得其估值“非常有吸引力”。
其他中资地产股表现也超过大盘。华润置地 和世茂房地产 涨幅都超过4.5%，碧桂园 劲扬4.9%。
蒙牛乳业 升2.2%，此前获法国食品集团达能(Danone) 增持6.65亿美元股权。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。