《汇市简讯》英镑/日圆上扬，逼近关键阻力位

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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0440 GMT
* 英镑/日圆从50%费波纳奇回档位164.8上涨，逼近关键阻力位
* 从1月2日高点拉出的一波跌势的50%回档位在169.35，这是阻力区域底部
* 50日均线切入点在169.98/约170，此为阻力区域顶部
* 该区域料有空头重新进入，因此回撤几率很大
* 若日线成功收在170以上，很可能再度测试175
* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/bur76v)
(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。