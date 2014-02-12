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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 12:54 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆上扬，逼近关键阻力位

0440 GMT

* 英镑/日圆从50%费波纳奇回档位164.8上涨，逼近关键阻力位

* 从1月2日高点拉出的一波跌势的50%回档位在169.35，这是阻力区域底部

* 50日均线切入点在169.98/约170，此为阻力区域顶部

* 该区域料有空头重新进入，因此回撤几率很大

* 若日线成功收在170以上，很可能再度测试175

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/bur76v)

(完)

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