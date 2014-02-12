日本个股：丰田召回190万辆Prius，因混合动力系统存在软件瑕疵

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
丰田表示，问题出在混合动力系统模组中控制升压转换器(boost converter)的软件。
“这项软件的设定有可能导致升压转换器内的特定电晶体产生较高温度压力，这些电晶体可能因而变形或损坏，”丰田指出。
“这会导致多种警示灯亮起，并可能导致车辆进入故障安全模式，”丰田指出，车辆可以驾驶，但驱动力减弱。
丰田表示，在有限情况下，混合动力系统可能关闭，导致车辆停止，而且可能发生在驾驶途中。
这是已推出五年的最新一代Prius第三度召回，最近一次是去年6月。Prius是丰田最畅销车款之一，已成为节能混合动力车的代名词。
丰田并未透露召回的成本估计数字。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪/杜明霞)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。