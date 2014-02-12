日本个股：丰田召回190万辆Prius，因混合动力系统存在软件瑕疵

丰田表示，问题出在混合动力系统模组中控制升压转换器(boost converter)的软件。

“这项软件的设定有可能导致升压转换器内的特定电晶体产生较高温度压力，这些电晶体可能因而变形或损坏，”丰田指出。

“这会导致多种警示灯亮起，并可能导致车辆进入故障安全模式，”丰田指出，车辆可以驾驶，但驱动力减弱。

丰田表示，在有限情况下，混合动力系统可能关闭，导致车辆停止，而且可能发生在驾驶途中。

这是已推出五年的最新一代Prius第三度召回，最近一次是去年6月。Prius是丰田最畅销车款之一，已成为节能混合动力车的代名词。