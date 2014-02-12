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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 13:20 BJT

日本经济：央行总裁黑田东彦称若出现风险，调整政策不会迟疑

路透东京2月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，如果日本经济及物价出现上档或下档风险，他对调整央行量化宽松措施不会有所迟疑。

黑田东彦在众议院预算委员会上表示，央行资产负债表上持有的政府未偿公债金额，比央行买债的流动情况或速度来得更重要。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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