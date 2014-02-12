香港个股：长实今年香港售楼目标为300亿港元，中国内地100亿元人民币

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透香港2月12日 - 香港主要地产商--长江实业 周三表示，计划2014年香港售楼销售目标为300亿港元，中国内地则目标100亿元人民币。
长实执行董事赵国雄是在一场午餐会向记者作出上述表示。
由于香港政府祭出“辣招”缓和楼市投机风气，去年长实在香港录得13年来最差售楼业绩，但内地则销情理想。
长实去年底曾称，上海和北京两地的房地产项目销情理想，2013年全年销售套现金额逾40亿元人民币，按年升逾两倍。并预期2014年内地销售将达50亿元，增幅20%。 （完） (采访 梁慧仪；撰写 李珊珊; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。