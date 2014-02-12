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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 13:48 BJT

香港个股：长实今年香港售楼目标为300亿港元，中国内地100亿元人民币

路透香港2月12日 - 香港主要地产商--长江实业 周三表示，计划2014年香港售楼销售目标为300亿港元，中国内地则目标100亿元人民币。

长实执行董事赵国雄是在一场午餐会向记者作出上述表示。

由于香港政府祭出“辣招”缓和楼市投机风气，去年长实在香港录得13年来最差售楼业绩，但内地则销情理想。

长实去年底曾称，上海和北京两地的房地产项目销情理想，2013年全年销售套现金额逾40亿元人民币，按年升逾两倍。并预期2014年内地销售将达50亿元，增幅20%。 （完） (采访 梁慧仪；撰写 李珊珊; 审校 张喜良)
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