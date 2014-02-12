CNH动态：人民币即期尾盘回升至平盘附近，汇差交易主导走势

路透香港2月12日 - 离岸人民币即期汇价 周三小幅下跌。早盘在价差相关的人民币/美元卖盘推动下，一度触及近两周来低点，不过，中国贸易数据较预期佳支撑看多人民币想法，午后汇价回升至平盘附近。

市场人士指出，1月进出口表现远超出预期，缓和市场对于中国经济成长的忧虑。不过，目前中间价几乎不动，且在岸/离岸汇差仍吸中资企业在离岸买美元，预料离岸价格仍会在汇差交易主导下，于6.0200-6.0500的区间低段运行。

“今天的进出口数据比预期好，我们看到一些美元的空头回补。”一外资行人士说。

他表示，现阶段对于CNH操作概念以区间为主，虽然市场大多认为人民币今年仍有2%的升值空间，但在美联储逐步退出量化宽松的步调没有改变，以及中国仍不时出现信用事件之际，人民币汇价预料将更为波动，而不是单边升值。

本地时间下午5:50时，离岸人民币 报6.0378，上日尾盘在6.0373，早盘最低至6.0415，为1月27日以来最低，但汇价在伦敦市场开盘后转为上涨。

境内人民币 收低至6.0624，与离岸价差为246点，上日为233点；境内交易人士称，因人民币中间价小幅贬值，尽管贸易数据强劲出炉一度引出市场结汇盘，但中资行购汇盘随后稳定住市场，且整体市场在春节后净结汇盘力量减弱很多，全天人民币最终以小幅贬值结尾，显示央行中间价的走向仍是市场最强的参考坐标。

境外交易员亦把中间价作为操作的指引，使得CNH买盘在亚洲交易时间较为抑制，但在下午3点以后，欧洲区交易员渐渐加入后，汇价即反转回升，较淡的交投亦放大波幅。

一位于香港的亚洲区银行交易员说，“亚洲时间, CNY一直守的很好，守的太好了, 整天6.0620附近，我还以为它还在放年假呢。收盘以后就随着国际美元走势。＂

中国海关公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%，1月贸易顺差318.6亿美元，均明显优于市场预期，与当月人民币所面临的升值压力相符。

巴克莱研究报告指出，中国1月贸易顺差持续扩大，意味着人民币有进一步升值的压力，且CNH年内已经升值0.27%。报告并预计人民币汇率2014年将温和升值，到年底升值至5.95元。

人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1080/6.1125，上日报6.1110。（完）

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