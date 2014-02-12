《综述》中国1月大宗商品进口创纪录高位，然前景仍不确定

海关数据显示，中国1月进口了536,000吨阳极铜、精炼铜、铜合金和铜半成品等未锻轧铜及铜材，较12月的441,291吨增长21%。

“增长强劲出人意料--即便考虑到季节性因素和节假日前的补充库存，”巴克莱驻新加坡分析师程似锦表示。

“融资需求非常强劲，”程似锦补充说。

程似锦还表示，11月资金紧张引发的中国国内市场信贷紧缺状况延续到12月，推动了进口需求。

精炼铜进口商可能在国内市场出售铜库存，为更有利可图的其他投资融资，这些投资通常是在房地产市场。

作为全球最大的大豆买家，中国1月进口591万吨大豆，较去年同期增长23.7%，但低于12月创纪录的740万吨。

根据海关数据，中国1月原油进口较去年同期增长11.9%至创纪录的2,816万桶，或每日663万桶。