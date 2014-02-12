《综述》中国1月大宗商品进口创纪录高位，然前景仍不确定

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
海关数据显示，中国1月进口了536,000吨阳极铜、精炼铜、铜合金和铜半成品等未锻轧铜及铜材，较12月的441,291吨增长21%。
“增长强劲出人意料--即便考虑到季节性因素和节假日前的补充库存，”巴克莱驻新加坡分析师程似锦表示。
“融资需求非常强劲，”程似锦补充说。
程似锦还表示，11月资金紧张引发的中国国内市场信贷紧缺状况延续到12月，推动了进口需求。
精炼铜进口商可能在国内市场出售铜库存，为更有利可图的其他投资融资，这些投资通常是在房地产市场。
作为全球最大的大豆买家，中国1月进口591万吨大豆，较去年同期增长23.7%，但低于12月创纪录的740万吨。
根据海关数据，中国1月原油进口较去年同期增长11.9%至创纪录的2,816万桶，或每日663万桶。
海关称，成品油进口较去年同期下滑3.8%至376万桶。(完) (编译 石冠兰/张若琪/朱晓军；审校 蔡美珍/郑茵/侯向明)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。