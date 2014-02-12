中国债市：信用风险受关注，多只中低等级信用债发行现申购不足

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透上海2月12日 - 中国信用债市场的信用风险担忧情绪，直接影响了近期的一级市场发行。1月份以来，多只中低评级的信用债，因发行期间申购资金不足，被迫取消。
上海清算所周三公告，东辰控股2014年第一期中票，因发行期间申购利率区间内申购资金不足，公司决定取消本次发行流程，调整后的发行安排另行公告。该中票主体评级AA-，期限三年，拟发行规模4.5亿元人民币，无担保。
而这并不是今年来第一只申购不足的信用债，此前江苏中南建筑产业集团2014年第一期短期融资券，也被迫取消。该短融拟发行金额4亿元，主体评级AA-，同样无担保。
清算所公告显示，1月份以来，已有三只信用债在簿记建档后，因申购不足被迫取消。
“这些被迫取消的债，都有一些特点：民企，评级较低，无增信安排，期限一般也比较长。现在信用风险受关注，投资人都不太敢拿。”一位机构承销人士称。
她并称，这类中票尤其难卖，若是短融，则行情相对好一点。预期投资人的谨慎情绪仍会持续一段时间，目前的应对措施是，提前开始询价，及时了解投资机构的需求。
至于为何主承销商一般不余额包销，则是根据银监会此前发布的《关于加强商业银行债券承销业务风险管理的通知》，银行余额包销类债券有六个月内出售的要求，而在市场行情看淡的情况下，主承也有到时无法出手的担心。
今年以来金融市场兑付风险事件持续发酵，此前中诚信托30亿元矿产信托兑付有惊无险，近期13洛矿PPN001提前回购争议，及吉林信托近10亿矿产信托逾期等消息，均影响了债券市场的风险偏好及投资情绪。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。