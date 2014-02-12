中国债市：信用风险受关注，多只中低等级信用债发行现申购不足

路透上海2月12日 - 中国信用债市场的信用风险担忧情绪，直接影响了近期的一级市场发行。1月份以来，多只中低评级的信用债，因发行期间申购资金不足，被迫取消。

上海清算所周三公告，东辰控股2014年第一期中票，因发行期间申购利率区间内申购资金不足，公司决定取消本次发行流程，调整后的发行安排另行公告。该中票主体评级AA-，期限三年，拟发行规模4.5亿元人民币，无担保。

而这并不是今年来第一只申购不足的信用债，此前江苏中南建筑产业集团2014年第一期短期融资券，也被迫取消。该短融拟发行金额4亿元，主体评级AA-，同样无担保。

清算所公告显示，1月份以来，已有三只信用债在簿记建档后，因申购不足被迫取消。

“这些被迫取消的债，都有一些特点：民企，评级较低，无增信安排，期限一般也比较长。现在信用风险受关注，投资人都不太敢拿。”一位机构承销人士称。

她并称，这类中票尤其难卖，若是短融，则行情相对好一点。预期投资人的谨慎情绪仍会持续一段时间，目前的应对措施是，提前开始询价，及时了解投资机构的需求。

至于为何主承销商一般不余额包销，则是根据银监会此前发布的《关于加强商业银行债券承销业务风险管理的通知》，银行余额包销类债券有六个月内出售的要求，而在市场行情看淡的情况下，主承也有到时无法出手的担心。