香港已公布经济指标--2014/2/12

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2013年12月 零售销售值 +5.7 +8.5 +9.1 2013年12月 零售销售量 +6.1 +9.1^ +8.5 2013年12月 综合消费物价指数(CPI) +4.3 +4.3 +3.7 2013年12月 甲类消费物价指数(CPI A +4.3 +4.4 +4.2 ) 2013年第三季 本地生产总值(GDP) +2.9 +3.2 +1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年10-12月% 13年9-11月% 12年10-12月% 失业率 3.2 3.3 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2013年12月 贸易赤字／盈余 -54.35 -44.58 -47.95 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。