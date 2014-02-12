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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 14:13 BJT

韩国汇市：韩元涨至近四周高点，受叶伦言论和中国出口数据提振

路透首尔2月12日 - 韩元周三升至近四周高位，受助于中国正面的出口数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席叶伦国会首次作证释出的言论让投资者放心。

韩元兑美元 本地收涨0.8%，报1,062.4，周二收报1,071.1。

韩元盘中一度高见1,061.8，为1月17日来最高。周三的百分比涨幅为1月29日来最高。(完)

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