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债券 | 2014年 2月 12日 星期三 14:21 BJT

欧股业绩：法国兴业银行第四季扭亏为盈，承诺明年提高派息比率

路透巴黎2月12日 - 法国兴业银行 表示，2013年第四季扭亏为盈，上年同期受减记影响报亏。该银行承诺明年向投资者返回更多资本。

法国兴业银行周三公布，第四季净利为322亿欧元(约合4.40亿美元)，2012年同期为亏损4.71亿欧元。贷款损失拨备减少20%，另外收购价值减记也减少近90%。

兴业银行表示，2013年每股将派息1欧元，高于2012年的0.45欧元。

该银行还表示，2014年目标是派息比率达到40%，高于2013年的约27%。(完)
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