欧股业绩：法国兴业银行第四季扭亏为盈，承诺明年提高派息比率

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透巴黎2月12日 - 法国兴业银行 表示，2013年第四季扭亏为盈，上年同期受减记影响报亏。该银行承诺明年向投资者返回更多资本。
法国兴业银行周三公布，第四季净利为322亿欧元(约合4.40亿美元)，2012年同期为亏损4.71亿欧元。贷款损失拨备减少20%，另外收购价值减记也减少近90%。
兴业银行表示，2013年每股将派息1欧元，高于2012年的0.45欧元。
该银行还表示，2014年目标是派息比率达到40%，高于2013年的约27%。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。