修正-日本股市：升至一周半高位，得益于叶伦证词和中国贸易数据

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周三攀升至一周半高点，此前中国公布的贸易数据表现强劲，提振投资者的风险偏好，而且新任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示不会改变政策。
日经指数 收高0.6%，报14,800.06点，创1月31日以来最高。该指数进一步远离上周触及的四个月低点13,995.86点。
东证股价指数 上升1.3%，收报1,219.60点，33个分项板块中有32个处于平盘上方。
JPX-日经400指数 上涨1.3%至11,018.28点。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。