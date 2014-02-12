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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 14:30 BJT

修正-日本股市：升至一周半高位，得益于叶伦证词和中国贸易数据

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路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周三攀升至一周半高点，此前中国公布的贸易数据表现强劲，提振投资者的风险偏好，而且新任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示不会改变政策。

日经指数 收高0.6%，报14,800.06点，创1月31日以来最高。该指数进一步远离上周触及的四个月低点13,995.86点。

东证股价指数 上升1.3%，收报1,219.60点，33个分项板块中有32个处于平盘上方。

JPX-日经400指数 上涨1.3%至11,018.28点。(完)
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