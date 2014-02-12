香港个股：国泰航空就美国货运集体诉讼支付6,500万美元和解费用

路透香港2月12日 - 香港国泰航空 周三公布，公司已就美国货运反垄断集体民事诉讼签订和解协议，并同意支付6,500万美元费用。

国泰航空于2008年与美国司法部达成辩诉协议，同意就其货运业务违反《美国谢尔曼法例》的指控认罪，并已支付6,000万美元罚款，就此结束反垄断刑事诉讼。

是次和解协议涉及国泰航空与其他航空公司在美国一项反垄断集体民事诉讼中，其货运业务被起诉。国泰航空表示，“同意为解决此项诉讼支付6,500万美元，不过公司未有在和解协议中确认任何过失或责任。”

国泰航空并称，公司在2013年以前的账目已作出拨备，拨备金额足以应付是次和解，以及如有集体诉讼成员退出和解所造成的费用增加，因此，预计是次和解不会对未来公布的业绩造成重大影响。

国泰航空于多个法域的民事诉讼案中，就其货运业务被起诉。2012年底，公司与澳洲竞争及消费者委员会，就有关公司违反澳洲《营商法》的若干指控达成和解，国泰航空将支付1,175万澳元（约9,540万港元）的罚款和讼费。

香港时间14:29，该股跌0.13%，报15.72港元。（完）

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