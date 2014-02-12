中国股市：沪综指连四日收升再创逾一个月新高，仍受政策预期带动

路透北京2月12日 - 中国股市沪综指周三连四日收升，并续创逾一个月新高，但连续大涨后整体呈现震荡整理走势。虽然1月外贸数据强劲对市场影响有限，但投资者对政策性板块行情较为乐观的预期仍拓展大盘上行空间。分析师指出，当前主流仍是以新兴产业和政策预期为主的结构性行情。

沪综指 收报2,109.955点，涨6.284点或0.30%，此前收盘高点为去年12月31日的2,115.98点；上证A股今日成交额1,106亿元人民币，上日为1,250亿元。

“目前市场主要还是政策预期的推动，从整个基本面来看，基本面不会对市场形成很大的推动。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对外贸前景仍不能太过于乐观。

据媒体报导，目前多项改革政策正在加紧制定。中国证券报获悉，天津自贸区上半年获批可能性较大，开放力度有望进一步加大。