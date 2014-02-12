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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 16:18 BJT

香港股市：攀升至三周高点，中资地产股扬升

通胀数据将在周五公布，周六将公布货币供应和贷款增长数据。

中国海外 飙升7.5%，领涨中资地产股，此前上海证券报援引克尔瑞研究中心的数据称，1月份北京、上海、广州和深圳四大一线城市土地成交金额819亿元，同比增长140%。

长江实业 攀升2%，此前公司宣布今年本地售楼销售目标为300亿港元，而中国内地的目标更较去年倍增，至100亿元人民币。(完)
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