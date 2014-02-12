香港股市：攀升至三周高点，中资地产股扬升

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
通胀数据将在周五公布，周六将公布货币供应和贷款增长数据。
中国海外 飙升7.5%，领涨中资地产股，此前上海证券报援引克尔瑞研究中心的数据称，1月份北京、上海、广州和深圳四大一线城市土地成交金额819亿元，同比增长140%。
长江实业 攀升2%，此前公司宣布今年本地售楼销售目标为300亿港元，而中国内地的目标更较去年倍增，至100亿元人民币。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。