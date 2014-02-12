更正-韩国能源：预定近日将向伊朗支付石油款项--消息

(因英文原文有误，第五段应为“本月稍早”非“上月”日本成为首个对伊朗付款的石油买家)

路透首尔2月12日 - 一名银行界消息人士周三向路透表示，根据一份针对制裁措施提供有限豁免待遇的临时协议，韩国将成为第二个向伊朗支付原油进口款项的亚洲国家。

根据另一名消息人士表示，截至2013年年底左右，伊朗央行在韩国的两个韩元计价帐户中，共有约47-56亿美元金额，一个帐户在友利银行 ，另一个在中小企业银行 。

由于问题的敏感性，两位消息人士拒绝署名。第一位消息人士称，预计在3月初向伊朗付款，但未透露数额。

韩国央行和企划财政部官员对路透表示，对伊朗付款事宜尚未决定。

本月稍早，根据主要国家与伊朗达成的临时核协议，日本成为首个对其付款的石油买家。一位消息人士确认，日本付款金额为5.5亿美元。

根据去年11月24日与六个主要国家达成的协议，对伊朗的经济制裁进行有限的放宽。(完)