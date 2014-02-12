更正-韩国能源：预定近日将向伊朗支付石油款项--消息

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(因英文原文有误，第五段应为“本月稍早”非“上月”日本成为首个对伊朗付款的石油买家)
路透首尔2月12日 - 一名银行界消息人士周三向路透表示，根据一份针对制裁措施提供有限豁免待遇的临时协议，韩国将成为第二个向伊朗支付原油进口款项的亚洲国家。
根据另一名消息人士表示，截至2013年年底左右，伊朗央行在韩国的两个韩元计价帐户中，共有约47-56亿美元金额，一个帐户在友利银行 ，另一个在中小企业银行 。
由于问题的敏感性，两位消息人士拒绝署名。第一位消息人士称，预计在3月初向伊朗付款，但未透露数额。
韩国央行和企划财政部官员对路透表示，对伊朗付款事宜尚未决定。
本月稍早，根据主要国家与伊朗达成的临时核协议，日本成为首个对其付款的石油买家。一位消息人士确认，日本付款金额为5.5亿美元。
根据去年11月24日与六个主要国家达成的协议，对伊朗的经济制裁进行有限的放宽。(完)
(编译 蔡美珍/李春喜 审校 于春红)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。