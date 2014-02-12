《焦点》日本12月核心机械订单跌幅创纪录，安倍经济学前景蒙阴

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
上个月进行的最新月度路透企业调查(Reuters Corporate Survey)也同样鼓舞人心。调查显示，受访的日本企业中有四分之一计划在2015年3月止财年内提高资本支出，尽管短期而言似乎不太可能。
大额支出多出现在非制造业部门。
服务业企业在4月上调消费税之前已加大产出，不过分析师预计，随着需求回到正常轨道，这些行业可能会失去势头。
日本最大包裹投递公司Yamato Holdings 3月止财年内将支出增加61%至850亿日圆，在日本各地建立仓储和物流中心。
不过，企业对进一步增加支出持谨慎态度，即便日本央行的数据显示，日本企业现坐拥约220万亿(兆)日圆现金。
数年来资本支出缺乏活力，日本企业在加大工厂和设备投资上犹豫不决，因这样的观点根深蒂固，即日本会继续陷于通缩泥潭且远无法保证经济可以持续性复苏。
日本央行自去年4月以来始终保持政策稳定，当时央行祭出大规模刺激措施后一直维持政策不变，并承诺通过积极购买资产将基础货币增加一倍，以在约两年的时间内使通胀率升至2%。日本央行将于下周举行例行政策评估。
国内生产总值(GDP)数据将于2月17日公布。根据路透访问的分析师,该数据可能显示10-12月GDP较前季增长0.7%，环比年率为增长2.8%，资本支出增长1.9%，为连续第三季上涨。(完) (编译 侯向明/李春喜/洪曦/王翔琼；审校 王洋/高琦/许娜/石冠兰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。