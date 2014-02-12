《焦点》日本12月核心机械订单跌幅创纪录，安倍经济学前景蒙阴

上个月进行的最新月度路透企业调查(Reuters Corporate Survey)也同样鼓舞人心。调查显示，受访的日本企业中有四分之一计划在2015年3月止财年内提高资本支出，尽管短期而言似乎不太可能。

大额支出多出现在非制造业部门。

服务业企业在4月上调消费税之前已加大产出，不过分析师预计，随着需求回到正常轨道，这些行业可能会失去势头。

日本最大包裹投递公司Yamato Holdings 3月止财年内将支出增加61%至850亿日圆，在日本各地建立仓储和物流中心。

不过，企业对进一步增加支出持谨慎态度，即便日本央行的数据显示，日本企业现坐拥约220万亿(兆)日圆现金。

数年来资本支出缺乏活力，日本企业在加大工厂和设备投资上犹豫不决，因这样的观点根深蒂固，即日本会继续陷于通缩泥潭且远无法保证经济可以持续性复苏。

日本央行自去年4月以来始终保持政策稳定，当时央行祭出大规模刺激措施后一直维持政策不变，并承诺通过积极购买资产将基础货币增加一倍，以在约两年的时间内使通胀率升至2%。日本央行将于下周举行例行政策评估。