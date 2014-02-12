更新版 1-香港个股：长实今年香港售楼目标300亿港元，内地目标倍增

* 长实今年香港物业销售目标300亿港元

* 内地目标倍增至100亿元人民币

* 料香港楼市平稳，楼价上下波幅10%

* 暂未有计划再减持投资物业 (新增细节和管理层言论)

路透香港2月12日 - 由于今年拟在香港推售的多个楼盘已取得预售许可，大型地产发展商--长江实业 订下今年本地售楼销售目标为300亿港元，扭转去年13年来最差售楼业绩情况“重回正轨”；而中国内地的目标更较去年倍增，至100亿元人民币。

长实执行董事赵国雄周三在新春团拜活动上公布今年销售计划及目标时称，由于去年公司原本计划推售的项目，因未能及时取得预售楼花同意书，致使本地物业销售表现较预期有较大落差。不过，公司年内出售了天水围嘉湖山庄的商场物业，以及上海陆家嘴的写字楼项目，弥补了部分缺口。

据其介绍，长实今年计划在港推售约3,000个住宅单位，包括新界将军澳日出康城第三期“致蓝天”、九龙长沙湾“丰汇”、新界大埔“岚山”、和新界荃湾西铁站发展项目“环宇海湾”。其中除“环宇海湾”外，其他楼盘均已取得预售楼花同意书，可随时推出市场。

“去年（销售与预期）落差较大主要原因是项目未取得预售证，但今年我们希望获得（预售许可）的项目都已取得，除了荃湾西站项目外，所以今年的销售目标也大致维持过往的3,000个单位，约300亿港元。”他说。

赵国雄不愿透露去年香港住宅售楼收入，但集团主席李嘉诚去年11月接受内地媒体采访时曾透露，去年香港卖楼只有约40亿港元，仅及过去两年每年260-270亿港元的15%。

赵国雄并预期，今年香港的经济仍然稳定，利率方面相信不会有大上落，料楼价随着经济周期波动，但上下波幅约10%，整体市况料维持稳定。他同时表示，长实暂时未有计划今年再出售投资物业，目前亦没有潜在买家洽购。